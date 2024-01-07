Авария обесточила несколько улиц Ростова-на-Дону 7 января

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Электричества нет на улицах Варфоломеева, Малюгиной, Текучева, Катаева, Черепахина. Также это касается площади Энергетиков и проспекта Театральный.
Кроме того, из-за технологического нарушения в сети частично пропало электричество на проспекте 40-летия Победы. В данный момент проводятся восстановительные работы.
Отмечается, что завершить ремонт должны в течение нескольких часов. Дополнительно предупреждать о возобновлении электроснабжения не будут.
Ранее Донская служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в Ростове в 2024 году. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.