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Авария обесточила несколько улиц Ростова-на-Дону 7 января

Авария обесточила несколько улиц Ростова-на-Дону 7 января

7 января 2024, 11:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 7 января, несколько улиц остались без электричества из-за аварийной ситуации, сообщили в «Донэнерго».

Электричества нет на улицах Варфоломеева, Малюгиной, Текучева, Катаева, Черепахина. Также это касается площади Энергетиков и проспекта Театральный.

Кроме того, из-за технологического нарушения в сети частично пропало электричество на проспекте 40-летия Победы. В данный момент проводятся восстановительные работы.

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Отмечается, что завершить ремонт должны в течение нескольких часов. Дополнительно предупреждать о возобновлении электроснабжения не будут.

Ранее Донская служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в Ростове в 2024 году. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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