В Ростове в 10 раз вырос спрос на специалистов, работающих с нейросетями

Больше всего такие специалисты востребованы традиционно в IT. В этой 19% вакансий связаны с работой и развитием нейросетей. Активно размещают подобные вакансии и в финансовом секторе, на него приходится 9% предложений. Спрос на специалистов по нейросетям там вырос на 92% в сравнении с данными 2022 года.