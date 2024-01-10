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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Спрос на специалистов по нейросетям вырос в Ростове за год в 10 раз

В Ростове в 10 раз вырос спрос на специалистов, работающих с нейросетями

10 января 2024, 13:50
Фото: Midjourney
Спрос на специалистов по нейросетям вырос в Ростове за год в 10 раз
Спрос на специалистов по нейросетям активно в Ростове-на-Дону растет не только в сфере IT, но и в финансовом секторе, рассказали аналитики hh.ru.

В ушедшем 2023 году наметился рост вакансий для специалистов по нейросетям. Соответствующих предложений стало больше в 10 раз в сравнении с данными 2022 года.

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Больше всего такие специалисты востребованы традиционно в IT. В этой 19% вакансий связаны с работой и развитием нейросетей. Активно размещают подобные вакансии и в финансовом секторе, на него приходится 9% предложений. Спрос на специалистов по нейросетям там вырос на 92% в сравнении с данными 2022 года.

Аналитики добавляют, что вакансии для соискателей со знанием ИИ размещают и СМИ, маркетинговые агентства, образовательные учреждения, сфера ретейла.

Зарплата для тренеров нейросетей в регионе составляет от 70 до 100 тысяч рублей. Соискателям также готовы предложить удаленный формат работы.

Ранее треть жителей Ростова признались, что каждый день используют нейросети.

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