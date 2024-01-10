В Ростове в 10 раз вырос спрос на специалистов, работающих с нейросетями

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В ушедшем 2023 году наметился рост вакансий для специалистов по нейросетям. Соответствующих предложений стало больше в 10 раз в сравнении с данными 2022 года.
Больше всего такие специалисты востребованы традиционно в IT. В этой 19% вакансий связаны с работой и развитием нейросетей. Активно размещают подобные вакансии и в финансовом секторе, на него приходится 9% предложений. Спрос на специалистов по нейросетям там вырос на 92% в сравнении с данными 2022 года.
Аналитики добавляют, что вакансии для соискателей со знанием ИИ размещают и СМИ, маркетинговые агентства, образовательные учреждения, сфера ретейла.
Зарплата для тренеров нейросетей в регионе составляет от 70 до 100 тысяч рублей. Соискателям также готовы предложить удаленный формат работы.
Ранее треть жителей Ростова признались, что каждый день используют нейросети.