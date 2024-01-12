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Власти Ростова-на-Дону предупредили о дальнейшем ухудшении погоды

Власти Ростова-на-Дону предупредили о дальнейшем ухудшении погоды

12 января 2024, 05:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в пятницу, 12 января, могут ухудшиться погодные условия, сообщил глава городской администрации.

В городе всю ночь шел снег и продолжается до сих пор. Местами величина снежного покрова достигает 15 сантиметров.

Сейчас коммунальщики работают в круглосуточном режиме в три смены. Они занимаются расчисткой дорог и тротуаров, а также подъездов к школам и детским садам.

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Всего ночью задействовали 276 единиц техники, а за ночь вывезли 11 тонн снега.

«Прогнозируется дальнейшее ухудшение погоды. Прошу ростовчан соблюдать меры безопасности, автомобилистам быть на дорогах предельно внимательными и осторожными», — говорится в публикации.

Ранее спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон». Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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