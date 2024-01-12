Власти Ростова-на-Дону предупредили о дальнейшем ухудшении погоды

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В городе всю ночь шел снег и продолжается до сих пор. Местами величина снежного покрова достигает 15 сантиметров.
Сейчас коммунальщики работают в круглосуточном режиме в три смены. Они занимаются расчисткой дорог и тротуаров, а также подъездов к школам и детским садам.
Всего ночью задействовали 276 единиц техники, а за ночь вывезли 11 тонн снега.
«Прогнозируется дальнейшее ухудшение погоды. Прошу ростовчан соблюдать меры безопасности, автомобилистам быть на дорогах предельно внимательными и осторожными», — говорится в публикации.
Ранее спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон». Материал на эту тему читайте по ссылке.