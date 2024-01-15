«Никогда такого не было»: Цимлянское водохранилище покрылось большими ледяными шарами

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В регионе продолжаются морозы, из-за которых поверхность водоема обледенела. По словам очевидцев, ветер скатал ледяную шугу в большие шары и оставил здесь лежать.
Местные жители сообщили, что подобное явление видят впервые. Пользователи в комментариях написали, что им понравилась размещенная фотография с ледяными шарами.
«Зато лепить снежки не надо», — пошутили ростовчане.
Ранее жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.