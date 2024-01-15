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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

«Никогда такого не было»: Цимлянское водохранилище покрылось большими ледяными шарами

«Никогда такого не было»: Цимлянское водохранилище покрылось большими ледяными шарами

15 января 2024, 07:22
Фото: ТГиканал «Это Ростов»
«Никогда такого не было»: Цимлянское водохранилище покрылось большими ледяными шарами

Цимлянское водохранилище покрылось большими ледяными шарами

В Ростовской области на поверхности Цимлянского водохранилища появились ледяные шары, сообщили местные жители в соцсетях.

В регионе продолжаются морозы, из-за которых поверхность водоема обледенела. По словам очевидцев, ветер скатал ледяную шугу в большие шары и оставил здесь лежать.

Местные жители сообщили, что подобное явление видят впервые. Пользователи в комментариях написали, что им понравилась размещенная фотография с ледяными шарами.

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«Зато лепить снежки не надо», — пошутили ростовчане.

Ранее жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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