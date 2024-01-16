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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Длинные выходные ждут жителей Ростовской области после новогодних каникул

Еще одни длинные выходные ждут жителей Ростовской области — даты

16 января 2024, 12:09. Обновлено в 12:11
Фото: Nicolas Alejandro/cc by sa/flickr.com
Длинные выходные ждут жителей Ростовской области после новогодних каникул
В Ростовской области в феврале можно будет не ходить на работу три дня подряд из-за праздника, следует из производственного календаря.

Недавно завершились новогодние каникулы, и люди уже чувствуют, что им не хватает еще одних долгих выходных. И вскоре они наступят.

Жители Ростовской области смогут насладиться длинными выходными в конце февраля. Это связано с праздником в честь Дня защитника Отечества, который всегда выпадает на 23 число этого месяца. В этот раз он состоится в пятницу, поэтому выходные продлятся целых три дня: с 23 по 26 февраля.

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После этого жителям у жителей Ростовской области будут аналогичные длинные выходные в марте. Связано это с Международным женским днем, который также приходится на пятницу, что даст возможность людям отдохнуть три дня подряд.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новогодние каникулы#Выходные#Март#Защитники отечества#Международный женский день
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