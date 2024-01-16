Еще одни длинные выходные ждут жителей Ростовской области — даты

Жители Ростовской области смогут насладиться длинными выходными в конце февраля. Это связано с праздником в честь Дня защитника Отечества, который всегда выпадает на 23 число этого месяца. В этот раз он состоится в пятницу, поэтому выходные продлятся целых три дня: с 23 по 26 февраля.