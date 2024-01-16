Еще одни длинные выходные ждут жителей Ростовской области — даты

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Недавно завершились новогодние каникулы, и люди уже чувствуют, что им не хватает еще одних долгих выходных. И вскоре они наступят.
Жители Ростовской области смогут насладиться длинными выходными в конце февраля. Это связано с праздником в честь Дня защитника Отечества, который всегда выпадает на 23 число этого месяца. В этот раз он состоится в пятницу, поэтому выходные продлятся целых три дня: с 23 по 26 февраля.
После этого жителям у жителей Ростовской области будут аналогичные длинные выходные в марте. Связано это с Международным женским днем, который также приходится на пятницу, что даст возможность людям отдохнуть три дня подряд.
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