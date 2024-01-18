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Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Учителей в Ростовской области хотят избавить от части работы

Учителей в Ростовской области хотят избавить от части работы

18 января 2024, 07:50
Фото: 1MI
Учителей в Ростовской области хотят избавить от части работы
В Ростовской области рассматривается вопрос, чтобы снять с учителей часть нагрузки, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области прошло заседание рабочей группы, которая занимается упрощением работы педагогов.

«Эксперты анализируют, какие запросы приходят в школы и какие документы являются излишними, поэтому необходимо от них отказаться. Целью является сокращение количества отчетов, чтобы учителям оставался только необходимый минимум, связанный с учебным процессом», — сказано в сообщении.

Эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации
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Отмечается, что сотрудники должны выполнять обязанности только в рамках должностных регламентов.

Во время встречи участники рассмотрели план по сокращению документационной нагрузки и обсудили следующие шаги для его реализации.

Ранее эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации.

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