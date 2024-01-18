Учителей в Ростовской области хотят избавить от части работы

«Эксперты анализируют, какие запросы приходят в школы и какие документы являются излишними, поэтому необходимо от них отказаться. Целью является сокращение количества отчетов, чтобы учителям оставался только необходимый минимум, связанный с учебным процессом», — сказано в сообщении.