В Ростове продается уникальный 29-летний медицинский Chevrolet Van

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Стоимость автомобиля, который проехал 43 тысячи километров, составляет 2,6 миллиона рублей. Владелец рассказал, что это уникальный сохранившийся автомобиль.
«Автомобиль полностью оригинальный, включая все гайки, винтики и болты. Краска и все остальное не менялось», — говорится в объявлении.
Автор рассказал, что машина полностью в рабочем состоянии. Ее ранее выставляли на различные выставки
«Приковывает внимание и вызывает восторг. Это отличный экземпляр, чтобы пополнить коллекцию», — уточнил продавец.
Судя по окраске, это медицинский автомобиль.
Ранее водитель катался по заледеневшему Дону и утопил машину.