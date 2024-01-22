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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Ростове продается уникальный 29-летний медицинский Chevrolet Van

В Ростове продается уникальный 29-летний медицинский Chevrolet Van

22 января 2024, 06:03
Фото: авито.ру
В Ростове продается уникальный 29-летний медицинский Chevrolet Van
В Ростове-на-Дону выставили на продажу Chevrolet Van, который выпустили в 1995 году, говорится на тематическом сайте.

Стоимость автомобиля, который проехал 43 тысячи километров, составляет 2,6 миллиона рублей. Владелец рассказал, что это уникальный сохранившийся автомобиль.

«Автомобиль полностью оригинальный, включая все гайки, винтики и болты. Краска и все остальное не менялось», — говорится в объявлении.

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Автор рассказал, что машина полностью в рабочем состоянии. Автор рассказал, что машина полностью в рабочем состоянии.
Автор рассказал, что машина полностью в рабочем состоянии. Автор рассказал, что машина полностью в рабочем состоянии.
Автор рассказал, что машина полностью в рабочем состоянии.Автор рассказал, что машина полностью в рабочем состоянии.
Автор рассказал, что машина полностью в рабочем состоянии.
Фото: авито.ру

Автор рассказал, что машина полностью в рабочем состоянии. Ее ранее выставляли на различные выставки

«Приковывает внимание и вызывает восторг. Это отличный экземпляр, чтобы пополнить коллекцию», — уточнил продавец.

Судя по окраске, это медицинский автомобиль.

Ранее водитель катался по заледеневшему Дону и утопил машину.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автомобиль#Ростов#Chevrolet Van
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