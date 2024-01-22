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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

В Ростовской области скорбят по погибшим в авиакатастрофе и закрывают уголовные дела

Зеленский размечтался о Ростовской области, а в самолете погибла пара из Волгодонска

22 января 2024, 16:20
Фото: Midjourney
В Ростовской области скорбят по погибшим в авиакатастрофе и закрывают уголовные дела
В авиакатастрофе в Афганистане погибли супруги Евсюковы из Волгодонска, тем временем за истечением срока давности прекращено уголовное дело в отношении экс-зама главы Минздрава региона Станислава Беседовского, а украинские власти подумывают о присоединении к своей территории Ростовской области.

Истекли сроки давности

Telegram-канал Don Mash сообщил, что суд прекратил уголовное дело в отношении Станислава Беседовского. Он был заместителем теперь уже бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской. Их обоих обвиняли в превышении должностных полномочий во время проведения закупок на утилизацию медицинских отходов.

Судебные тяжбы тянулись несколько лет. Столько понадобилось на вычитку регламентов, допросы всех свидетелей и споры сторон. Судья даже предлагал проводить заседания ежедневно, чтобы ускорить процесс. Однако в итоге дело закрыли из-за истечения сроков давности.

Telegram-канал Don Mash сообщил, что суд прекратил уголовное дело в отношении Станислава БеседовскогоTelegram-канал Don Mash сообщил, что суд прекратил уголовное дело в отношении Станислава Беседовского
Telegram-канал Don Mash сообщил, что суд прекратил уголовное дело в отношении Станислава Беседовского
Фото: old-peschanrn.donland.ru

Отметим, что официальной информации о прекращении дела пока не поступало.

Сам Беседовский некоторое время находился в СИЗО. Судья переживал, что Беседовский, как и Быковская, могут оказывать давление на свидетелей.

Уголовное дело прекратили против бывшего зама экс-главы донского Минздрава
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Права на регион

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к согражданам, объявив, что внес в Верховную Раду законопроект, который позволит упростить получение гражданства жителям других стран. По его словам, теперь все, кроме россиян, смогут получить украинские паспорта, сохранив при этом собственное гражданство.

Однако больше внимания привлек указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Зеленский не стал уточнять, о чем этот указ. Посмотреть его содержание на портале правовых актов также пока невозможно.

Журналист Руслан Осташко предположил, что речь якобы идет не только о Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, но также Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Осташко полагает, что Зеленский хочет заявить права Украины на эти регионы.

Однако больше внимания привлек указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Зеленский не стал уточнять, о чем этот указ.Однако больше внимания привлек указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Зеленский не стал уточнять, о чем этот указ.
Однако больше внимания привлек указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Зеленский не стал уточнять, о чем этот указ.
Фото: President.gov.ua/cc by 4.0
Президент Украины Зеленский признал, что мечтает захватить Ростовскую область
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Гибель в горах Афганистана

Российский посол в Кабуле подтвердил гибель в авиакатастрофе в Афганистане семьи Евсюковых из Волгодонска. Супруги Анна и Анатолий летели частным санитарным рейсом в Москву. Вечером 20 января самолет пропал с радаров, а позже разбился.

На борту, помимо Евсюковых, находились еще четверо человек. Все они чудом смогли выжить.

Самолет летел из Таиланда в Москву. Евсюковы отдыхали в Таиланде, где Анна серьезно заболела. Лечение там ей не помогло, а потому было решено лететь в Москву. Однако перелет оказался для пары роковым.

Самолет летел из Таиланда в Москву. Евсюковы отдыхали в Таиланде, где Анна серьезно заболела. Лечение там ей не помогло, а потому было решено лететь в Москву.Самолет летел из Таиланда в Москву. Евсюковы отдыхали в Таиланде, где Анна серьезно заболела. Лечение там ей не помогло, а потому было решено лететь в Москву.
Самолет летел из Таиланда в Москву. Евсюковы отдыхали в Таиланде, где Анна серьезно заболела. Лечение там ей не помогло, а потому было решено лететь в Москву.
Фото: Росавиация

На борту, помимо Евсюковых, находились еще четверо человек. Все они чудом смогли выжить.

Самолет летел из Таиланда в Москву. Евсюковы отдыхали в Таиланде, где Анна серьезно заболела. Лечение там ей не помогло, а потому было решено лететь в Москву. Однако перелет оказался для пары роковым.

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