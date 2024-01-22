Зеленский размечтался о Ростовской области, а в самолете погибла пара из Волгодонска

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к согражданам, объявив, что внес в Верховную Раду законопроект, который позволит упростить получение гражданства жителям других стран. По его словам, теперь все, кроме россиян, смогут получить украинские паспорта, сохранив при этом собственное гражданство.