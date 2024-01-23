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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Бесконечные и изнуряющие дожди накроют Ростовскую область

Бесконечные и изнуряющие дожди накроют Ростовскую область

23 января 2024, 12:54
Фото: rostovgazeta.ru
Бесконечные и изнуряющие дожди накроют Ростовскую область

Дожди будут заливать Ростовскую область несколько дней

В Ростовской области в течение нескольких дней ожидается дождливая погода, сообщили синоптики.

Во вторник и среду в регионе будут морозы, а днем температура составит в среднем -3 градуса. Ночью она опустится до -10 градусов.

С четверга морозы уйдут, но зато начнутся дожди со снегом. Не стоит ждать, что они прекратятся в течение дня, так как осадки обещают до 28 числа включительно.

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Дождь со снегом будет продолжаться и в ночное время, а температура составит около нуля градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до +2 градусов.

В понедельник, 29 января, вернется облачная погода, а температура окажется на отметке +1 градус.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в донском регионе.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Снег#Дожди#Морозы
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