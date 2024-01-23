Бесконечные и изнуряющие дожди накроют Ростовскую область

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Во вторник и среду в регионе будут морозы, а днем температура составит в среднем -3 градуса. Ночью она опустится до -10 градусов.
С четверга морозы уйдут, но зато начнутся дожди со снегом. Не стоит ждать, что они прекратятся в течение дня, так как осадки обещают до 28 числа включительно.
Дождь со снегом будет продолжаться и в ночное время, а температура составит около нуля градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до +2 градусов.
В понедельник, 29 января, вернется облачная погода, а температура окажется на отметке +1 градус.
Ранее синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в донском регионе.