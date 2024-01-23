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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

«Худшее, что можно было придумать»: зрители раскритиковали «Бременских музыкантов»

«Худшее, что можно было придумать»: ростовчане раскритиковали «Бременских музыкантов»

23 января 2024, 16:30
Фото: Eric The Fish/cc by 2.0/flickr.com
«Худшее, что можно было придумать»: зрители раскритиковали «Бременских музыкантов»

Ростовчане оставили негативные отзывы о «Бременских музыкантах»

В России в этом году состоялась премьера фильма «Бременские музыканты», о котором в Интернете оставили тысячи отзывов. Что думают о картине ростовчане, в материале RostovGazeta.

Новый фильм «Бременские музыканты»

В начале этого года в российский прокат вышел мюзикл «Бременские музыканты». Это пересмотренная история, которая всем знакома с детства. Теперь ее довели до двухчасового фильма.

«Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена», — говорится в описании к фильму.

На «Кинопоиске» картина получила довольно высокий рейтинг, но много отзывов оказались отрицательными.

На «Кинопоиске» картина получила довольно высокий рейтинг, но много отзывов оказались отрицательными.На «Кинопоиске» картина получила довольно высокий рейтинг, но много отзывов оказались отрицательными.
На «Кинопоиске» картина получила довольно высокий рейтинг, но много отзывов оказались отрицательными.
Фото: 1MI

Отзывы о «Бременских музыкантах»

Пользователи на различных ресурсах в Интернете публикуют свои рецензии на фильм, в том числе на портале Otzovik. RostovGazeta собрала различные отзывы тех, кто уже посмотрел картину.

Добавим, что отзывы являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.

Одна из тех, кто увидела фильм, среди минусов выделила отталкивающий внешний вид зверей-музыкантов и проморолик, который ей не понравился. По ее словам, он не располагает к просмотру, а, скорее, отталкивает потенциального зрителя. Но сама картина ей пришлась по душе.

«Бременские музыканты» — одна из ожидаемых премьер года. Шутка ли, ремейк на основе суперпопулярного советского мультфильма. Однако, ролик к картине меня насторожил. Более того, если бы не мама, и вовсе не пошла в кинотеатр. Больше всего меня поразили звери, те самые бременские музыканты. Они показались мне, если не чудовищными, то, как минимум, отталкивающими на вид. Но, делать нечего, билеты куплены, хоть и без энтузиазма, но все же отправилась на просмотр. И что же? Была приятно удивлена. Нет, внешность зверей никуда не делась, но фильм покорил многими вещами. Поэтому с чистой совестью говорю: это достойное открытие кинопрокатного года», — сказано в хвалебном отзыве.

«Пошлятина. Не досмотрели и до половины. Впустую потраченные деньги и время. Из доброй сказки сделали какой-то бред», — написал другой пользователь.

«Пошлятина. Не досмотрели и до половины. Впустую потраченные деньги и время. Из доброй сказки сделали какой-то бред», — написал другой пользователь.«Пошлятина. Не досмотрели и до половины. Впустую потраченные деньги и время. Из доброй сказки сделали какой-то бред», — написал другой пользователь.
«Пошлятина. Не досмотрели и до половины. Впустую потраченные деньги и время. Из доброй сказки сделали какой-то бред», — написал другой пользователь.
Фото: Pedro/cc by 2.0/flickr.com

«Достоинства: песни, и музыка из мультфильма, образ короля и его песня о яйце, так же об охране. Юмор и ситуации. Атмосфера, декорации, антураж, природные ландшафты. А среди недостатков можно выделить: расхождение с оригиналом, звери-мутанты-музыканты. Несоответствие атаманши и компании. Ощущение полного хлама. Глупые шутки», — говорится в отзывах.

«Очень красивый фильм, где добро побеждает зло, как и положено в сказках. Полное перевоплощение актеров. Однако минусы связаны с возрастным цензом», — отметил один из зрителей.

Были и отзывы, которые полностью оказались негативными.

«Фильм „Бременские музыканты“ (2024) — худшее, что можно было придумать. За исключением актерского состава, никаких достоинств нет. Недостатки: пришлось терпеть два часа. Это чудовищное разочарование. Нет ни музыки, ни сюжета. Музыкальная составляющая в фильме — отдельное ужасное отторжение непереваренной пищи ума. Только Хабенский безупречен, впрочем, как обычно. Звери — без содрогания смотреть невозможно, они кошмарны. Заставил себя смотреть до конца из-за ребенка. Едва ли пол зала со мной вытерпело этот кошмар. Кто был без детей ушли на середине. Вывод — не стоит тратить время и нервы», — говорится в отзыве.

Некоторые пользователи оставляли полностью положительные мнения.

«Мы пошли на дневной сеанс в надежде, что будет меньше зрителей, но, на удивление, посетителей было очень много. Как младшего возраста, так и взрослых.

«Мы пошли на дневной сеанс в надежде, что будет меньше зрителей, но, на удивление, посетителей было очень много. Как младшего возраста, так и взрослых.«Мы пошли на дневной сеанс в надежде, что будет меньше зрителей, но, на удивление, посетителей было очень много. Как младшего возраста, так и взрослых.
«Мы пошли на дневной сеанс в надежде, что будет меньше зрителей, но, на удивление, посетителей было очень много. Как младшего возраста, так и взрослых.
Фото: Банк России/cc0/wikimedia.org

Мы выбирали два варианта просмотра — с субтитрами в режиме караоке и без, дочь выбрала второй. Впечатление отличное, знакомство нас порадовало. Несмотря на то, что в детстве мне не очень нравился мультфильм с таким названием.

Сюжет немного похож на ту далекую историю. Он про Трубадура и его друзей, бродячих музыкантов, а также принцессу, готовую сбежать из дворца ради свободы, от постоянного контроля отца и мечтой — выступлением на музыкальном фестивале.

Вас ждут красивые пейзажи, прекрасные актеры, много красивой, до мурашек, музыки и динамичный трогательный сюжет про Трубадура и принцессу. Рекомендации положительные, приятного семейного просмотра», — пишет зритель.

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