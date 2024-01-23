«Худшее, что можно было придумать»: ростовчане раскритиковали «Бременских музыкантов»

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В начале этого года в российский прокат вышел мюзикл «Бременские музыканты». Это пересмотренная история, которая всем знакома с детства. Теперь ее довели до двухчасового фильма.
«Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена», — говорится в описании к фильму.
На «Кинопоиске» картина получила довольно высокий рейтинг, но много отзывов оказались отрицательными.
Пользователи на различных ресурсах в Интернете публикуют свои рецензии на фильм, в том числе на портале Otzovik. RostovGazeta собрала различные отзывы тех, кто уже посмотрел картину.
Добавим, что отзывы являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.
Одна из тех, кто увидела фильм, среди минусов выделила отталкивающий внешний вид зверей-музыкантов и проморолик, который ей не понравился. По ее словам, он не располагает к просмотру, а, скорее, отталкивает потенциального зрителя. Но сама картина ей пришлась по душе.
«Бременские музыканты» — одна из ожидаемых премьер года. Шутка ли, ремейк на основе суперпопулярного советского мультфильма. Однако, ролик к картине меня насторожил. Более того, если бы не мама, и вовсе не пошла в кинотеатр. Больше всего меня поразили звери, те самые бременские музыканты. Они показались мне, если не чудовищными, то, как минимум, отталкивающими на вид. Но, делать нечего, билеты куплены, хоть и без энтузиазма, но все же отправилась на просмотр. И что же? Была приятно удивлена. Нет, внешность зверей никуда не делась, но фильм покорил многими вещами. Поэтому с чистой совестью говорю: это достойное открытие кинопрокатного года», — сказано в хвалебном отзыве.
«Пошлятина. Не досмотрели и до половины. Впустую потраченные деньги и время. Из доброй сказки сделали какой-то бред», — написал другой пользователь.
«Достоинства: песни, и музыка из мультфильма, образ короля и его песня о яйце, так же об охране. Юмор и ситуации. Атмосфера, декорации, антураж, природные ландшафты. А среди недостатков можно выделить: расхождение с оригиналом, звери-мутанты-музыканты. Несоответствие атаманши и компании. Ощущение полного хлама. Глупые шутки», — говорится в отзывах.
«Очень красивый фильм, где добро побеждает зло, как и положено в сказках. Полное перевоплощение актеров. Однако минусы связаны с возрастным цензом», — отметил один из зрителей.
Были и отзывы, которые полностью оказались негативными.
«Фильм „Бременские музыканты“ (2024) — худшее, что можно было придумать. За исключением актерского состава, никаких достоинств нет. Недостатки: пришлось терпеть два часа. Это чудовищное разочарование. Нет ни музыки, ни сюжета. Музыкальная составляющая в фильме — отдельное ужасное отторжение непереваренной пищи ума. Только Хабенский безупречен, впрочем, как обычно. Звери — без содрогания смотреть невозможно, они кошмарны. Заставил себя смотреть до конца из-за ребенка. Едва ли пол зала со мной вытерпело этот кошмар. Кто был без детей ушли на середине. Вывод — не стоит тратить время и нервы», — говорится в отзыве.
Некоторые пользователи оставляли полностью положительные мнения.
«Мы пошли на дневной сеанс в надежде, что будет меньше зрителей, но, на удивление, посетителей было очень много. Как младшего возраста, так и взрослых.
Мы выбирали два варианта просмотра — с субтитрами в режиме караоке и без, дочь выбрала второй. Впечатление отличное, знакомство нас порадовало. Несмотря на то, что в детстве мне не очень нравился мультфильм с таким названием.
Сюжет немного похож на ту далекую историю. Он про Трубадура и его друзей, бродячих музыкантов, а также принцессу, готовую сбежать из дворца ради свободы, от постоянного контроля отца и мечтой — выступлением на музыкальном фестивале.
Вас ждут красивые пейзажи, прекрасные актеры, много красивой, до мурашек, музыки и динамичный трогательный сюжет про Трубадура и принцессу. Рекомендации положительные, приятного семейного просмотра», — пишет зритель.
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