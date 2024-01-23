«Худшее, что можно было придумать»: ростовчане раскритиковали «Бременских музыкантов»

«Бременские музыканты» — одна из ожидаемых премьер года. Шутка ли, ремейк на основе суперпопулярного советского мультфильма. Однако, ролик к картине меня насторожил. Более того, если бы не мама, и вовсе не пошла в кинотеатр. Больше всего меня поразили звери, те самые бременские музыканты. Они показались мне, если не чудовищными, то, как минимум, отталкивающими на вид. Но, делать нечего, билеты куплены, хоть и без энтузиазма, но все же отправилась на просмотр. И что же? Была приятно удивлена. Нет, внешность зверей никуда не делась, но фильм покорил многими вещами. Поэтому с чистой совестью говорю: это достойное открытие кинопрокатного года», — сказано в хвалебном отзыве.