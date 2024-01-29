Битые стекла повсюду: в Сеть попали кадры последствий взрыва БПЛА в донском лагере

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В понедельник, 29 декабря, глава региона Василий Голубев рассказал, что удалось нейтрализовать беспилотник. Но во время падения он взорвался на территории загородного лагеря.
Известно, что учреждение сейчас закрыто на зиму и законсервировано. Во время взрыва БПЛА никто не пострадал, но оказались повреждены здания на территории лагеря.
Теперь в Интернете разместили снимки, на которых показаны здания с выбитыми стеклами. На кадрах видно, что повреждены оконные рамы и повсюду рассыпаны осколки. Автор утверждает, что это последствия взрыва, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область.