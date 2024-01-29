rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Появились возможные кадры последствий взрыва беспилотника в лагере на Дону

Битые стекла повсюду: в Сеть попали кадры последствий взрыва БПЛА в донском лагере

29 января 2024, 09:27
Фото: ВК / novosti.taganroga
Появились возможные кадры последствий взрыва беспилотника в лагере на Дону

В Сеть попали кадры последствий взрыва БПЛА в лагере в Ростовской области

В Интернете опубликовали кадры, на которых могут быть показаны последствия взрыва беспилотника в Ростовской области, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Новости Таганрога».

В понедельник, 29 декабря, глава региона Василий Голубев рассказал, что удалось нейтрализовать беспилотник. Но во время падения он взорвался на территории загородного лагеря.

Известно, что учреждение сейчас закрыто на зиму и законсервировано. Во время взрыва БПЛА никто не пострадал, но оказались повреждены здания на территории лагеря.

Власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области
Узнать подробнее
Известно, что учреждение сейчас закрыто на зиму и законсервировано. Во время взрыва дрона никто не пострадал, но оказались повреждены здания на территории лагеря.Известно, что учреждение сейчас закрыто на зиму и законсервировано. Во время взрыва дрона никто не пострадал, но оказались повреждены здания на территории лагеря.
Известно, что учреждение сейчас закрыто на зиму и законсервировано. Во время взрыва дрона никто не пострадал, но оказались повреждены здания на территории лагеря.Известно, что учреждение сейчас закрыто на зиму и законсервировано. Во время взрыва дрона никто не пострадал, но оказались повреждены здания на территории лагеря.
Известно, что учреждение сейчас закрыто на зиму и законсервировано. Во время взрыва дрона никто не пострадал, но оказались повреждены здания на территории лагеря.Известно, что учреждение сейчас закрыто на зиму и законсервировано. Во время взрыва дрона никто не пострадал, но оказались повреждены здания на территории лагеря.
Известно, что учреждение сейчас закрыто на зиму и законсервировано. Во время взрыва дрона никто не пострадал, но оказались повреждены здания на территории лагеря.
Фото: novosti.taganroga

Теперь в Интернете разместили снимки, на которых показаны здания с выбитыми стеклами. На кадрах видно, что повреждены оконные рамы и повсюду рассыпаны осколки. Автор утверждает, что это последствия взрыва, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область.

Читайте также:
Украинский беспилотник со взрывчаткой сбили в Ростовской области 29 январяВласти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской областиБеспилотник взорвался в лагере для детей в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
Подпишитесь
Один уже рухнул: какие еще авариные дома в Ростове ждут сноса в 2024 году
Сегодня, 03:56
«Денег что ли нет?»: ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за актеров
Сегодня, 05:14
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда
Сегодня, 05:25
Ростовский депутат Бородай прогнозирует массовое бегство бойцов ВСУ
Сегодня, 04:59
«Подождем, пока рухнет?»: ростовчане завалили губернатора жалобами на аварийные дома
Вчера, 19:01
Жители Ростова массово несут гуманитарную помощь жильцам разрушенного дома
Вчера, 18:23