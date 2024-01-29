Битые стекла повсюду: в Сеть попали кадры последствий взрыва БПЛА в донском лагере

Теперь в Интернете разместили снимки, на которых показаны здания с выбитыми стеклами. На кадрах видно, что повреждены оконные рамы и повсюду рассыпаны осколки. Автор утверждает, что это последствия взрыва, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.