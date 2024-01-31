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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

Повышенный уровень безопасности объявили в трех морских портах Ростовской области

Повышенный уровень безопасности объявили в портах Ростовской области

31 января 2024, 10:02
Фото: donland.ru
Повышенный уровень безопасности объявили в трех морских портах Ростовской области
В Ростовской области на территории трех морских портов сейчас действует повышенный уровень безопасности, сообщает «Наше время».

В данный момент объявлен второй уровень в «Акватории морского порта Ростов-на-Дону». Он будет действовать 15 суток с 31 января.

«Аналогичные меры приняли в портах Таганрога и Азова, они действуют с 30 января», — пишет издание.

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Отмечается, что уровнем № 2 считается степень защищенности от угроз, заключающихся «в наличии совокупности факторов, создающих опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса».

Ранее стало известно, что пассажирские маршруты по реке Дон запустят в донском регионе весной. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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