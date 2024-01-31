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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Юрист Габович рассказал, зачем ростовчан начнут уведомлять о сроке банковского вклада

Юрист Габович рассказал, что ростовчан начнут уведомлять о сроке банковского вклада

31 января 2024, 12:13
Фото: Marko Verch/cc by 2.0/flickr.com
Юрист Габович рассказал, зачем ростовчан начнут уведомлять о сроке банковского вклада
Юрист Антон Габович сообщил RostovGazeta, что раньше у банков не было обязанностей уведомлять ростовчан об истечении срока их банковского вклада. Однако с 1 февраля 2024 года ситуация изменится.

Юрист разъясняет, что законодательные нововведения порадуют ростовчан, у которых есть банковские вклады.

«Теперь на законодательном уровне установлено, что не позднее пяти дней до окончания срока вклада, банк обязан проинформировать вкладчиков об истечении срока действия вклада», — отмечает Антон Габович.

По словам собеседника, прежде такого не было. По истечению срока договора, как правило, если человек забывал об этом, банки могли перевести вклад на какие-то иные условия. И, зачастую, невыгодные для ростовчан.

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«Где-то люди могли потерять проценты, — разъясняет юрист. — Но теперь банки будут уведомлять вкладчиков о завершении срока, и люди смогут заблаговременно знать об этом и определяться, что делать дальше».

Ранее RostovGazeta выясняла, как выгоднее делать банковские вклады в Ростове.

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