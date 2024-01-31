Юрист Габович рассказал, что ростовчан начнут уведомлять о сроке банковского вклада

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Юрист разъясняет, что законодательные нововведения порадуют ростовчан, у которых есть банковские вклады.
«Теперь на законодательном уровне установлено, что не позднее пяти дней до окончания срока вклада, банк обязан проинформировать вкладчиков об истечении срока действия вклада», — отмечает Антон Габович.
По словам собеседника, прежде такого не было. По истечению срока договора, как правило, если человек забывал об этом, банки могли перевести вклад на какие-то иные условия. И, зачастую, невыгодные для ростовчан.
«Где-то люди могли потерять проценты, — разъясняет юрист. — Но теперь банки будут уведомлять вкладчиков о завершении срока, и люди смогут заблаговременно знать об этом и определяться, что делать дальше».
Ранее RostovGazeta выясняла, как выгоднее делать банковские вклады в Ростове.