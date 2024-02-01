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Published Сегодня, 11:40

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Более 130 домов остались без отопления в Ростове. Рассказываем, когда дадут

Более 130 домов остались без отопления в Ростове. Рассказываем, когда дадут тепло

1 февраля 2024, 11:40
Фото: freepik
Более 130 домов остались без отопления в Ростове. Рассказываем, когда дадут

Более 130 многоквартирных домов и детсады остались без тепла в Ростове

В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии сейчас нет тепла в многоквартирных домах и соцучреждениях, сообщил в Telegram глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.

В Ворошиловском районе произошел дефект теплотрассы на улице Волкова. Из-за этого тепла нет в 136 многоквартирных домах и 8 социальных объектах.

«Речь идет о школах № 104, 70, 17, детсадах № 111, 88, 272, 267 и гимназии № 118. Они расположены на улицах Космонавтов, Волкова, Добровольского, Комарова, Пацаева, Творческая, Борко», — уточнил министр.

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Он добавил, что бригада занимается ремонтом, который должен завершиться к 20 часам 1 февраля. В данный момент в городе температура воздуха составляет +3 градуса.

Ранее были названы УК в Ростове, задолжавшие миллионы за тепло и горячую воду. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Тепло#Школы#Коммунальная авария#Ростов#Многоквартирные дома#Детсады
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