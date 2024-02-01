Более 130 домов остались без отопления в Ростове. Рассказываем, когда дадут тепло

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Ворошиловском районе произошел дефект теплотрассы на улице Волкова. Из-за этого тепла нет в 136 многоквартирных домах и 8 социальных объектах.
«Речь идет о школах № 104, 70, 17, детсадах № 111, 88, 272, 267 и гимназии № 118. Они расположены на улицах Космонавтов, Волкова, Добровольского, Комарова, Пацаева, Творческая, Борко», — уточнил министр.
Он добавил, что бригада занимается ремонтом, который должен завершиться к 20 часам 1 февраля. В данный момент в городе температура воздуха составляет +3 градуса.
Ранее были названы УК в Ростове, задолжавшие миллионы за тепло и горячую воду. Материал на эту тему читайте по ссылке.