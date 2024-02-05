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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Эксперты рассказали, как в Ростовской области растет бедность населения

Острую нехватку денег в Ростовской области ощущают медики и фармацевты

5 февраля 2024, 10:05
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, как в Ростовской области растет бедность населения
Руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова сообщила RostovGazeta, что, согласно проведенным исследованиям осенью 2023 года, лишь 15% жителей Ростовской области отмечали, что заработка им хватает только на самое необходимое.

Причем в 2021 году этот показатель, по данным исследования hh.ru был в два раза выше. Тогда число дончан, которым хватало дохода только на основные нужды, превышало 30%.

Еще треть опрошенных осенью 2023 года сообщили, что заработной платы хватает с трудом. А 55% признали, что текущий заработок не покрывает даже основные нужды.

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«Эту проблему остро ощущают медики, фармацевты и работники административного персонала. Если обратиться к опросу двухгодичной давности, то тогда на острую нехватку дохода жаловались только 35% жителей донского края», — уточняет Екатерина Никифорова.

Показатели исследований демонстрируют, что с трудом заработной платы хватает представителям из профессиональных сфер строительства, недвижимости, производства и сервисного обслуживания.

Подробнее о том, почему беднеет население Ростовской области — в большом материале RostovGazeta.

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