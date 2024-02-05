Острую нехватку денег в Ростовской области ощущают медики и фармацевты

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Причем в 2021 году этот показатель, по данным исследования hh.ru был в два раза выше. Тогда число дончан, которым хватало дохода только на основные нужды, превышало 30%.
Еще треть опрошенных осенью 2023 года сообщили, что заработной платы хватает с трудом. А 55% признали, что текущий заработок не покрывает даже основные нужды.
«Эту проблему остро ощущают медики, фармацевты и работники административного персонала. Если обратиться к опросу двухгодичной давности, то тогда на острую нехватку дохода жаловались только 35% жителей донского края», — уточняет Екатерина Никифорова.
Показатели исследований демонстрируют, что с трудом заработной платы хватает представителям из профессиональных сфер строительства, недвижимости, производства и сервисного обслуживания.
Подробнее о том, почему беднеет население Ростовской области — в большом материале RostovGazeta.