Москвичи забрали себе долгострой на Гвардейской площади в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Он рассказал изданию, что его организация представляет московских инвесторов, которые держат свои имена в тайне. По его словам, после покупки объекта они собираются завершить строительство.
«Это потребует вложить не менее двух миллиардов рублей. В настоящее время мы находимся в процессе перепроектирования: изменяем внешний вид здания, улучшаем инженерные системы, разрабатываем общественные пространства внутри и благоустройство территории», — рассказал представитель компании.
Он добавил, что реализация проекта должна завершиться к 2025 году. По его словам, объект будет пользоваться спросом на коммерческом рынке недвижимости Ростова-на-Дону из-за интересного проекта и привлекательного местоположения.
Ранее стало известно, что здание конторы «Заготзерно» в центре Ростова продают за 250 миллионов рублей.