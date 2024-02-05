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Москвичи забрали себе долгострой на Гвардейской площади в Ростове-на-Дону

Москвичи забрали себе долгострой на Гвардейской площади в Ростове-на-Дону

5 февраля 2024, 11:58
Фото: 1MI
Москвичи забрали себе долгострой на Гвардейской площади в Ростове-на-Дону
Компания «Ремида» из Москвы получила контроль над недостроенным офисным зданием на Гвардейской площади в Ростове-на-Дону, сообщил «Город N» гендиректор компании Сергей Григорьев.

Он рассказал изданию, что его организация представляет московских инвесторов, которые держат свои имена в тайне. По его словам, после покупки объекта они собираются завершить строительство.

«Это потребует вложить не менее двух миллиардов рублей. В настоящее время мы находимся в процессе перепроектирования: изменяем внешний вид здания, улучшаем инженерные системы, разрабатываем общественные пространства внутри и благоустройство территории», — рассказал представитель компании.

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Он добавил, что реализация проекта должна завершиться к 2025 году. По его словам, объект будет пользоваться спросом на коммерческом рынке недвижимости Ростова-на-Дону из-за интересного проекта и привлекательного местоположения.

Ранее стало известно, что здание конторы «Заготзерно» в центре Ростова продают за 250 миллионов рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Офисное здание#Долгострой#Гвардейская площадь
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