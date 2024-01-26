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Updated Сегодня, 10:58

ТЦ построят на месте легендарного кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону

ТЦ построят на месте легендарного кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону

26 января 2024, 10:56
Фото: 1MI
ТЦ построят на месте легендарного кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в следующем году планируют начать строительство торгового центра на территории бывшего кинотетра «Россия», сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, в течение двух лет должны возвести четырехэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров. На строительство может уйти около 1,5 миллиарда рублей.

«Пока известно, что приступить к реализации проекта планируется в начале следующего года. В данный момент идет адаптация устаревшей проектной документации объекта к современным нормативам», — сказано в сообщении.

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Что касается кинотеатра, то его построили в 1959 году, а в 2005 году решили провести реконструкцию. Но выяснилось, что состояние здания не позволяет этого сделать, поэтому решили его снести.

Ранее власти рассказали о планах массовой застройки Ростовской области домами.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Реконструкция#Торговый центр#Проектная документация
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