ТЦ построят на месте легендарного кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По информации издания, в течение двух лет должны возвести четырехэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров. На строительство может уйти около 1,5 миллиарда рублей.
«Пока известно, что приступить к реализации проекта планируется в начале следующего года. В данный момент идет адаптация устаревшей проектной документации объекта к современным нормативам», — сказано в сообщении.
Что касается кинотеатра, то его построили в 1959 году, а в 2005 году решили провести реконструкцию. Но выяснилось, что состояние здания не позволяет этого сделать, поэтому решили его снести.
Ранее власти рассказали о планах массовой застройки Ростовской области домами.