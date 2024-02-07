Немыслимый рост: цены на новостройки в Ростовской области взлетели в три раза

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В 2019 году квартиру в новом доме можно было приобрести по 46 тысяч рублей за квадратный метр. Тогда они стоили дешевле, чем жилье на вторичке.
С тем пор произошли значительные изменения, в том числе из-за льготной ипотеки. Она спровоцировала взрывной спрос на квартиры, а следовательно и рост цен.
К 2023 году «квадрат» на первичном рынке жилья подорожал до 102,7 тысячи рублей. А началу этого года средняя цена достигла 126 тысяч рублей.
Добавим, что в Ростове на вторичном рынке покупатели в среднем отдают 120 тысяч рублей.
Напомним, что цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум в январе.