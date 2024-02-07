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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Немыслимый рост: цены на новостройки в Ростовской области взлетели в три раза

Немыслимый рост: цены на новостройки в Ростовской области взлетели в три раза

7 февраля 2024, 08:15
Фото: donland.ru
Немыслимый рост: цены на новостройки в Ростовской области взлетели в три раза

Цены на новостройки в Ростовской области выросли почти в три раза за пять лет

В Ростовской области за последние годы стоимость квартир в новостройках заметно выросла, рассказали RostovGazeta в одном из агрегаторов объявлений.

В 2019 году квартиру в новом доме можно было приобрести по 46 тысяч рублей за квадратный метр. Тогда они стоили дешевле, чем жилье на вторичке.

С тем пор произошли значительные изменения, в том числе из-за льготной ипотеки. Она спровоцировала взрывной спрос на квартиры, а следовательно и рост цен.

Стоимость бьет все рекорды: квартиры на вторичке в Ростове подорожали в два раза
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К 2023 году «квадрат» на первичном рынке жилья подорожал до 102,7 тысячи рублей. А началу этого года средняя цена достигла 126 тысяч рублей.

Добавим, что в Ростове на вторичном рынке покупатели в среднем отдают 120 тысяч рублей.

Напомним, что цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум в январе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Квартиры#Ипотека#Цены#Новостройки#Рынок жилья
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