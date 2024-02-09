rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Бесплатный Wi-Fi начнут раздавать в 30 трамвайных вагонах в Ростове-на-Дону

Бесплатный Wi-Fi начнут раздавать в 30 трамвайных вагонах в Ростове-на-Дону

9 февраля 2024, 15:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в этом году 30 трамвайных вагонов ждет реконструкция, сообщается в Telegram в группе «Ростовский трамвай».

С подрядчиком уже заключили контракт и все работы должны пройти в 2024 году, пять вагонов уже находятся на реконструкции. Еще два вагона вернулись после модернизации, в данный момент проводятся пусконаладочные работы.

После реализации этого проекта у всех вагонов появятся современные функции. Так, в них будут системы управления, диспетчерского регулирования, кондиционирования и информирования пассажиров.

«Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужи
Узнать подробнее

Кроме того, смонтируют системы видеонаблюдения, поставят терминалы оплаты, сделают разъемы для зарядки телефонов. А в салоне можно будет воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Ранее стало известно, что мост только для трамваев могут построить в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Мост только для трамваев могут построить в Ростове-на-Дону«Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужиВодитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Реконструкция#Трамваи
Подпишитесь
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа
Сегодня, 08:55
ФСБ закрыла сеть нелегальных АЗС в Ростовской области
Сегодня, 08:48
Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля
Сегодня, 08:32
«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан
Сегодня, 09:11
Ростовчане могут массово начать есть продукты в магазинах до оплаты на кассе
Сегодня, 07:58
Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице Ростова
Сегодня, 07:58