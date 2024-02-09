Бесплатный Wi-Fi начнут раздавать в 30 трамвайных вагонах в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
С подрядчиком уже заключили контракт и все работы должны пройти в 2024 году, пять вагонов уже находятся на реконструкции. Еще два вагона вернулись после модернизации, в данный момент проводятся пусконаладочные работы.
После реализации этого проекта у всех вагонов появятся современные функции. Так, в них будут системы управления, диспетчерского регулирования, кондиционирования и информирования пассажиров.
Кроме того, смонтируют системы видеонаблюдения, поставят терминалы оплаты, сделают разъемы для зарядки телефонов. А в салоне можно будет воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Ранее стало известно, что мост только для трамваев могут построить в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.