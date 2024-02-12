Психолог Гиберт рассказал, как ростовчанам освежить чувства на День всех влюбленных

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
По словам эксперта, чтобы возродить чувства и снова почувствовать волшебство любви и романтики, необходимо следовать его советам:
1. Если после долгих лет, вы вспомните, где прошло ваше первое свидание и воссоздадите те же условия — это может быть не только романтично, но и забавно. Попробуйте вспомнить детали: какую музыку слушали, что заказывали, о чем говорили. Воссоздайте эти моменты, чтобы придать вечеру особую атмосферу.
2. Попробуйте предложить партнеру что-то необычное для вас обоих. Например, можно пойти в ресторан с необычной кухней или попробовать свои силы в гончарном мастер-классе. А может быть, совершить полет на воздушном шаре.
3. Также можно организовать особый вечер, посвященный приятным воспоминаниям. Составить альбом с фотографиями или создать видеоролик, в котором отразить самые лучшие моменты вашей совместной жизни. Это поможет вспомнить все те радостные события и укрепить связь между вами.
Отмечается, что в этот праздник пары могут вспомнить о прошлых временах, а также это замечательный шанс заглянуть вперед, продолжая строить общие планы и мечты.
Ранее большинство ростовчан заявили, что на свидании должен платить мужчина.