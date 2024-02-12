rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Психолог Гиберт рассказал, как ростовчанам освежить чувства на День влюбленных

Психолог Гиберт рассказал, как ростовчанам освежить чувства на День всех влюбленных

12 февраля 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney

Психолог Гиберт рассказал, как ростовчанам освежить чувства на День влюбленных

Психолог Евгений Гиберт рассказал, что День всех влюбленных является не только праздником для молодых пар, только начинающих свой путь, но и отличным поводом для тех, кто уже долгое время живет вместе, пишет Newia.ru.

По словам эксперта, чтобы возродить чувства и снова почувствовать волшебство любви и романтики, необходимо следовать его советам:

1. Если после долгих лет, вы вспомните, где прошло ваше первое свидание и воссоздадите те же условия — это может быть не только романтично, но и забавно. Попробуйте вспомнить детали: какую музыку слушали, что заказывали, о чем говорили. Воссоздайте эти моменты, чтобы придать вечеру особую атмосферу.

Праздник дружбы предложили провести в Ростовской области вместо Дня влюбленных
Узнать подробнее

2. Попробуйте предложить партнеру что-то необычное для вас обоих. Например, можно пойти в ресторан с необычной кухней или попробовать свои силы в гончарном мастер-классе. А может быть, совершить полет на воздушном шаре.

3. Также можно организовать особый вечер, посвященный приятным воспоминаниям. Составить альбом с фотографиями или создать видеоролик, в котором отразить самые лучшие моменты вашей совместной жизни. Это поможет вспомнить все те радостные события и укрепить связь между вами.

Отмечается, что в этот праздник пары могут вспомнить о прошлых временах, а также это замечательный шанс заглянуть вперед, продолжая строить общие планы и мечты.

Ранее большинство ростовчан заявили, что на свидании должен платить мужчина.

Читайте также:
Праздник дружбы предложили провести в Ростовской области вместо Дня влюбленныхНяня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздникахНа новогодних праздниках ростовчане чаще всего слушали саунд трек из «Слова пацана»
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#День всех влюбленных#Романтика#Воспоминания
Подпишитесь
В Ростовской области жители сидят без света, воды и квалифицированных гинекологов
Сегодня, 15:22
Кто назвал «Ольгой» бушующий в Ростовской области циклон
Сегодня, 13:03
Активист сообщил об остановленном строительстве скоростного трамвая в Ростове
Сегодня, 14:03
Принадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 млн рублей
Сегодня, 14:11
Индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям
Сегодня, 15:33
Ростовчан заверили в стремительном росте качества жизни
Сегодня, 15:46