Психолог Гиберт рассказал, как ростовчанам освежить чувства на День всех влюбленных

1. Если после долгих лет, вы вспомните, где прошло ваше первое свидание и воссоздадите те же условия — это может быть не только романтично, но и забавно. Попробуйте вспомнить детали: какую музыку слушали, что заказывали, о чем говорили. Воссоздайте эти моменты, чтобы придать вечеру особую атмосферу.