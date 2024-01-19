Няня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках

Не типичная, но тоже необходимая во время праздников многим ростовчанам услуга — няня для домашних животных. Иногда нет возможности любимого четверолапого или пернатого взять с собой в гости или на отдых, и среди знакомых нет таких людей, которые смогли бы помочь присмотреть за питомцем. От нянь для хвостиков требуется любовь к животным, прогулки, купание и кормление по расписанию.