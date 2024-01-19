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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Где и как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках

Няня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках

19 января 2024, 16:57
Фото: rostovgazeta.ru
Где и как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках

Больше всего на новогодние праздники в Ростове заработали курьеры и аниматоры

«Золотыми» новогодние праздники стали для курьеров и аниматоров.

Некоторые ростовчане на праздниках вместо тазиков недоеденных салатов выбрали не сидеть сложа руки, а подзаработать. Мы поговорили с ними о том, где и сколько можно заработать во время праздников.

Курьеры

Одна из самых популярных среди ростовчан подработок — курьерская доставка. Работать в этой сфере можно мужчинам и женщинам практически любого возраста, а гибкий график удобно совмещать с работой или учебой.

Уже семь лет Иван Татаринов работает бухгалтером. Длинные январские выходные ростовчанин решил потратить с пользой и подзаработать на отпуск.

«Я пошел работать курьером в достаточно популярную службу доставки, быстро оформил статус самозанятого и договорился, что буду работать только в течении праздников. Работодатели согласились на такой срок, потому что заказов в это время очень много и лишние руки никому не помешают», — рассказывает Иван.

Заработок курьеров напрямую зависит от их скорости и количества заказов. Пешие курьеры, рассказывает Татаринов, как правило получают меньше денег, потому что тратят на доставку больше времени и не могут брать на себя много работы. За ними следуют курьеры на велосипеде или самокате.

Заработок курьеров напрямую зависит от их скорости и количества заказов.Заработок курьеров напрямую зависит от их скорости и количества заказов.
Заработок курьеров напрямую зависит от их скорости и количества заказов.
Фото: rostovgazeta.ru
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«Наличие транспорта автоматически расширяет твою рабочую зону, ты становишься мобильнее, больше успеваешь. И больше зарабатываешь», — объясняет Иван.

Однако сам он выбрал работать курьером на личном авто. Это — самые «доходные» доставщики.

«Здесь есть один существенный плюс: ты можешь брать большие заказы, которые не умещаются в одну сумку — там больше чеки. А еще можно брать несколько заказов и развозить их по пути», — делится собеседник RostovGazeta.

Только бензин, добавляет Иван, нужно оплачивать самостоятельно. Однако это компенсировалось суточным доходом. По словам Ивана, в день он мог заработать от 5 до 11 тысяч рублей.

«На праздниках в Ростове пробок было меньше, дороги пустые, так что скорость доставки была очень быстрая и я успевал делать больше десятка доставок», — рассказывает Иван Татаринов.

Доход нашего собеседника за 10 праздничных выходных составил 93 тысячи рублей.

Аниматоры

Прибыльными «салатные» выходные оказались и для аниматоров. Корпоративы и утренники отгремели еще не у всех, так что Драконы, Деды Морозы, Снегурочки и другие персонажи пользовались сезонным спросом еще долго.

Для ростовчанина Антона Елагина работа аниматором основная. Как он признается, новогодние праздники — настоящее «золотое» время в этой профессии. Даже высокая стоимость услуг, около 10 тысяч рублей за час работы Дедом Морозом, заказчиков не отпугивает.

«На новый год аниматоров чаще заказывают на какие-то коллективные мероприятия, где 20-30, а то и больше детей. Для родителей и организаций сумма не накладная», — поясняет аниматор.

Для ростовчанина Антона Елагина работа аниматором основная.Для ростовчанина Антона Елагина работа аниматором основная.
Для ростовчанина Антона Елагина работа аниматором основная.
Фото: 1MI
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Средний заработок за рабочий день может доходить до 50 тысяч рублей, замечает Сергей.

«Самый пик — это 29–30 декабря, пару заказов беру и 31 числа. В январе заказов уже меньше, но они все равно есть. За весь сезон при желании можно заработать полмиллиона», — заключает аниматор.

Таксисты

Одни из самых востребованных профессий в новогодние праздники — трезвые водители. На этом не хитром деле можно прилично заработать, даже если вы не работаете в какой-либо службе такси.

Ростовчанин Федор Уклюжый (фамилия изменена по просьбе собеседника) рассказывает, что принципиально отказался от алкоголя в новогоднюю ночь, чтобы в первые же часы 2024 года начать зарабатывать деньги.

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Одни из самых востребованных профессий в новогодние праздники — трезвые водители.Одни из самых востребованных профессий в новогодние праздники — трезвые водители.
Одни из самых востребованных профессий в новогодние праздники — трезвые водители.
Фото: 1MI

«С 3-4 часов утра 1 января уже идут первые звонки, люди нормально относятся к тому, что цены выше, чем обычно в такси. Всем хочется поскорее домой отсыпаться. За 10 минут поездки можно смело зарабатывать 500-600 рублей», — рассказывает Федор.

Информацию о своих услугах водителя он разместил на нескольких бесплатных сайтах объявлений.

«Все праздники очень многие отказываются от своих машин, чтобы расслабиться в гостях. Заказов очень много. Я за 10 дней заработал почти 70 тысяч рублей, это уже с учетом трат на бензин»

Няня для домашних животных

Не типичная, но тоже необходимая во время праздников многим ростовчанам услуга — няня для домашних животных. Иногда нет возможности любимого четверолапого или пернатого взять с собой в гости или на отдых, и среди знакомых нет таких людей, которые смогли бы помочь присмотреть за питомцем. От нянь для хвостиков требуется любовь к животным, прогулки, купание и кормление по расписанию.

Ростовчанка Ангелина Сытовникова, которая решила присмотреть за чужими питомцами в праздники рассказывает, что в некоторых случаях заказчики хотят, чтобы за их питомцем присматривал человек, у которого есть опыт в содержании домашних животных или ветеринарное образование.

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«Эта услуга очень популярная в Москве и Питере, даже в обычное время, не только в праздники. В Ростове она распространена меньше, хотя потребность у людей есть, поэтому конкуренция меньше», — рассказывает няня.

По ее словам, средняя стоимость часа работы в этой сфере варьируется от 300 до 1000 рублей.

«Это зависит от животного. С мелкими грызунами, рептилиями, птицами и рыбками хлопот меньше. Нужно обновить им корм, наполнить поилку, привести в порядок клетку или аквариум, немного развлечь, помыть, если нужно», — делится Ангелина.

Присмотр за кошками чуть дороже, так как эти животные более социальные. Кроме удовлетворения базовых потребностей, их нужно еще вычесать и дать выплеснуть энергию.

Присмотр за кошками чуть дороже, так как эти животные более социальные.Присмотр за кошками чуть дороже, так как эти животные более социальные.
Присмотр за кошками чуть дороже, так как эти животные более социальные.
Фото: 1MI

«Когда хозяева уезжают, кошки от скуки могут что-то испортить в квартире: поцарапать мебель или разбить горшки. Чтобы этого не допустить, с ними нужно играть. Лучше предлагать кошке 2-3 вида различных активностей», — объясняет собеседница RostovGazeta.

Самый высокий прайс у нянь для питомцев действует на собак: при этом чем крупнее порода, тем дороже.

«Во-первых, к собакам нужно приходить 2-3 раза в день. Их нужно выгуливать. И разные породы требуют разной продолжительности прогулки. Например, если хаски вывести на 20 минут вокруг дома — она потом не даст покоя соседям и может разнести дом. Таким собакам нужны очень активные выгулы, с играми и пробежками», — поясняет Ангелина Сытовникова.

Кроме того, собаку нужно искупать и самостоятельно приготовить еду, так как многие хозяева вместо готовых кормов предпочитают рационы из свежего мяса и овощей.

Доход за 10 праздничных выходных, делится няня для хвостиков, может доходить до 30 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что на новогодних праздниках ростовчане чаще всего слушали саунд трек из «Слова пацана».

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