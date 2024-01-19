Няня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Некоторые ростовчане на праздниках вместо тазиков недоеденных салатов выбрали не сидеть сложа руки, а подзаработать. Мы поговорили с ними о том, где и сколько можно заработать во время праздников.
Курьеры
Одна из самых популярных среди ростовчан подработок — курьерская доставка. Работать в этой сфере можно мужчинам и женщинам практически любого возраста, а гибкий график удобно совмещать с работой или учебой.
Уже семь лет Иван Татаринов работает бухгалтером. Длинные январские выходные ростовчанин решил потратить с пользой и подзаработать на отпуск.
«Я пошел работать курьером в достаточно популярную службу доставки, быстро оформил статус самозанятого и договорился, что буду работать только в течении праздников. Работодатели согласились на такой срок, потому что заказов в это время очень много и лишние руки никому не помешают», — рассказывает Иван.
Заработок курьеров напрямую зависит от их скорости и количества заказов. Пешие курьеры, рассказывает Татаринов, как правило получают меньше денег, потому что тратят на доставку больше времени и не могут брать на себя много работы. За ними следуют курьеры на велосипеде или самокате.
«Наличие транспорта автоматически расширяет твою рабочую зону, ты становишься мобильнее, больше успеваешь. И больше зарабатываешь», — объясняет Иван.
Однако сам он выбрал работать курьером на личном авто. Это — самые «доходные» доставщики.
«Здесь есть один существенный плюс: ты можешь брать большие заказы, которые не умещаются в одну сумку — там больше чеки. А еще можно брать несколько заказов и развозить их по пути», — делится собеседник RostovGazeta.
Только бензин, добавляет Иван, нужно оплачивать самостоятельно. Однако это компенсировалось суточным доходом. По словам Ивана, в день он мог заработать от 5 до 11 тысяч рублей.
«На праздниках в Ростове пробок было меньше, дороги пустые, так что скорость доставки была очень быстрая и я успевал делать больше десятка доставок», — рассказывает Иван Татаринов.
Доход нашего собеседника за 10 праздничных выходных составил 93 тысячи рублей.
Аниматоры
Прибыльными «салатные» выходные оказались и для аниматоров. Корпоративы и утренники отгремели еще не у всех, так что Драконы, Деды Морозы, Снегурочки и другие персонажи пользовались сезонным спросом еще долго.
Для ростовчанина Антона Елагина работа аниматором основная. Как он признается, новогодние праздники — настоящее «золотое» время в этой профессии. Даже высокая стоимость услуг, около 10 тысяч рублей за час работы Дедом Морозом, заказчиков не отпугивает.
«На новый год аниматоров чаще заказывают на какие-то коллективные мероприятия, где 20-30, а то и больше детей. Для родителей и организаций сумма не накладная», — поясняет аниматор.
Средний заработок за рабочий день может доходить до 50 тысяч рублей, замечает Сергей.
«Самый пик — это 29–30 декабря, пару заказов беру и 31 числа. В январе заказов уже меньше, но они все равно есть. За весь сезон при желании можно заработать полмиллиона», — заключает аниматор.
Таксисты
Одни из самых востребованных профессий в новогодние праздники — трезвые водители. На этом не хитром деле можно прилично заработать, даже если вы не работаете в какой-либо службе такси.
Ростовчанин Федор Уклюжый (фамилия изменена по просьбе собеседника) рассказывает, что принципиально отказался от алкоголя в новогоднюю ночь, чтобы в первые же часы 2024 года начать зарабатывать деньги.
«С 3-4 часов утра 1 января уже идут первые звонки, люди нормально относятся к тому, что цены выше, чем обычно в такси. Всем хочется поскорее домой отсыпаться. За 10 минут поездки можно смело зарабатывать 500-600 рублей», — рассказывает Федор.
Информацию о своих услугах водителя он разместил на нескольких бесплатных сайтах объявлений.
«Все праздники очень многие отказываются от своих машин, чтобы расслабиться в гостях. Заказов очень много. Я за 10 дней заработал почти 70 тысяч рублей, это уже с учетом трат на бензин»
Няня для домашних животных
Не типичная, но тоже необходимая во время праздников многим ростовчанам услуга — няня для домашних животных. Иногда нет возможности любимого четверолапого или пернатого взять с собой в гости или на отдых, и среди знакомых нет таких людей, которые смогли бы помочь присмотреть за питомцем. От нянь для хвостиков требуется любовь к животным, прогулки, купание и кормление по расписанию.
Ростовчанка Ангелина Сытовникова, которая решила присмотреть за чужими питомцами в праздники рассказывает, что в некоторых случаях заказчики хотят, чтобы за их питомцем присматривал человек, у которого есть опыт в содержании домашних животных или ветеринарное образование.
«Эта услуга очень популярная в Москве и Питере, даже в обычное время, не только в праздники. В Ростове она распространена меньше, хотя потребность у людей есть, поэтому конкуренция меньше», — рассказывает няня.
По ее словам, средняя стоимость часа работы в этой сфере варьируется от 300 до 1000 рублей.
«Это зависит от животного. С мелкими грызунами, рептилиями, птицами и рыбками хлопот меньше. Нужно обновить им корм, наполнить поилку, привести в порядок клетку или аквариум, немного развлечь, помыть, если нужно», — делится Ангелина.
Присмотр за кошками чуть дороже, так как эти животные более социальные. Кроме удовлетворения базовых потребностей, их нужно еще вычесать и дать выплеснуть энергию.
«Когда хозяева уезжают, кошки от скуки могут что-то испортить в квартире: поцарапать мебель или разбить горшки. Чтобы этого не допустить, с ними нужно играть. Лучше предлагать кошке 2-3 вида различных активностей», — объясняет собеседница RostovGazeta.
Самый высокий прайс у нянь для питомцев действует на собак: при этом чем крупнее порода, тем дороже.
«Во-первых, к собакам нужно приходить 2-3 раза в день. Их нужно выгуливать. И разные породы требуют разной продолжительности прогулки. Например, если хаски вывести на 20 минут вокруг дома — она потом не даст покоя соседям и может разнести дом. Таким собакам нужны очень активные выгулы, с играми и пробежками», — поясняет Ангелина Сытовникова.
Кроме того, собаку нужно искупать и самостоятельно приготовить еду, так как многие хозяева вместо готовых кормов предпочитают рационы из свежего мяса и овощей.
Доход за 10 праздничных выходных, делится няня для хвостиков, может доходить до 30 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta писала о том, что на новогодних праздниках ростовчане чаще всего слушали саунд трек из «Слова пацана».