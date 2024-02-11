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Published Сегодня, 20:59

Modified Сегодня, 20:59

Updated Сегодня, 20:59

Больше половины респондентов из Ростова признались, что приглашать на свидание может не только мужчина, но и женщина

Большинство ростовчан заявили, что на свидании должен платить мужчина

11 февраля 2024, 20:59
Фото: pxhere.com
Больше половины респондентов из Ростова признались, что приглашать на свидание может не только мужчина, но и женщина
Также больше половины респондентов из Ростова признались, что приглашать на свидание может не только мужчина, но и женщина, рассказали аналитики «Авито».

Аналитики провели опрос среди ростовчан, открытых на данный момент к отношениям. 52% из них периодически ходят на свидания. Совсем не посещают романтические встречи 33% опрошенных.

Из опроса следует, что 42% ростовчан готовы тратить на свидание от двух до пяти тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят не только затраты на сам вечер, но и на подготовку к нему — покупку наряда, укладку волос и макияж. От пяти до десяти тысяч рублей на свидание тратят еще 30% опрошенных. Меньше двух тысяч рублей выделяют на романтическую встречу 13% ростовчан.

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Платить на первом свидании, по мнению 54% респондентов, должен мужчина. Причем чаще так отвечали сами мужчины, нежели женщины (62% против 53%). Еще 1% предлагает платить за свидании исключительно женщинам. Делать это по договоренности готовы 20% опрошенных, а 13% убеждены, что тратиться должен тот, кто инициировал встречу.

Кстати говоря, звать на свидание, по мнению большинства жителей Ростова (63%), может как мужчина, так и женщина в равной степени. 16% респондентов полагают, что приглашать на романтическую встречу должен скорее мужчина, нежели женщина.

Ранее праздник дружбы предложили провести в Ростовской области вместо Дня влюбленных.

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