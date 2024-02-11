Большинство ростовчан заявили, что на свидании должен платить мужчина

Из опроса следует, что 42% ростовчан готовы тратить на свидание от двух до пяти тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят не только затраты на сам вечер, но и на подготовку к нему — покупку наряда, укладку волос и макияж. От пяти до десяти тысяч рублей на свидание тратят еще 30% опрошенных. Меньше двух тысяч рублей выделяют на романтическую встречу 13% ростовчан.