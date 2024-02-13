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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Ростовчанам рассказали, какие овощи и фрукты полезно есть в феврале

Ростовчанам рассказали, какие овощи и фрукты полезно есть в феврале

13 февраля 2024, 06:19
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанам рассказали, какие овощи и фрукты полезно есть в феврале
Специалист по питанию Анастасия Тодорова рекомендует жителям Ростовской области обратить внимание на морковь, капусту, свеклу и зелень в феврале. В интервью RostovGazeta она рассказала, какие овощи и фрукты полезны в зимнее время года.

Какие овощи и фрукты полезны в феврале

Эксперт рассказала, что когда зимний сезон подходит к концу, нашему организму необходимы витамины из группы B.

По словам специалиста по питанию, зимой многие жители Ростова предпочитают консервированные продукты вместо свежих фруктов и овощей. Однако в консервах и соленьях сохраняются гораздо меньше полезных веществ и витаминов.

В консервах почти нет полезных веществ и витаминовВ консервах почти нет полезных веществ и витаминов
В консервах почти нет полезных веществ и витаминов
Фото: rostovgazeta.ru

Люди выбирают такие продукты предполагая, что свежие овощи зимой стоят очень дорого.

Но собеседница советует ростовчанам обратить внимание на морковь, капусту, свеклу и зелень в феврале. Эти овощи даже зимой не являются дорогими, а лучше всего употреблять их сырыми в виде нарезанного салата, который можно дополнить горошком или кукурузой из банки.

Зимой лучше есть сезонные фрукты и ягодыЗимой лучше есть сезонные фрукты и ягоды
Зимой лучше есть сезонные фрукты и ягоды
Фото: rostovgazeta.ru

Чтобы восполнить недостаток витаминов, полезно употреблять сезонные фрукты и ягоды, такие как апельсины, лимоны, гранат, киви, хурма, калина и облепиха. Особенно зимой ощущается нехватка витаминов группы В, которые содержатся в гречке, коричневом рисе, овсянке, бобах, шампиньонах и орехах, поясняет специалист по питанию.

Как бороться с авитаминозом

По мнению эксперта, чтобы предотвратить авитаминоз, необходимо начать регулировать свое питание еще до появления первых признаков. Обычно это проявляется трещинами в уголках рта.

Питание зимой нужно регулироватьПитание зимой нужно регулировать
Питание зимой нужно регулировать
Фото: rostovgazeta.ru

Она советует увеличить чаще есть свежие овощи и фрукты, такие как капуста, морковь, зелень, лимоны, апельсины, киви. Это поможет чувствовать себя отлично в марте и апреле.

Какие овощи и фрукты полезны в марте

В марте начинают появляться первые солнечные лучи, и мы чувствуем, что весна наступает. Зимняя одежда уже не так нужна, и мы надеваем более легкие вещи. Однако, это может привести к насморку, простуде и кашлю, потому что наш организм ослаблен после зимы и нуждается в дополнительных витаминах.

По информации Роспотребнадзора, чтобы поддержать свое здоровье, стоит включить в рацион разные виды капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная), различные виды лука (лук-порей, репчатый, зеленый), а также хрен и чеснок, которые известны своими противомикробными свойствами.

Фруктов и овощей в магазинах многоФруктов и овощей в магазинах много
Фруктов и овощей в магазинах много
Фото: rostovgazeta.ru

Полезными будут также редис, редька, репа, сельдерей, цикорий и ранний ревень. Не забывайте о свекле, моркови и картофеле, но помните, что они имеют высокий гликемический индекс и не являются диетическими продуктами. В любом случае, употребление их в небольшом количестве все равно полезно.

В марте актуальны петрушка, черемша, шпинат, щавель и мята — они являются отличным источником витаминов и микроэлементов.

Что касается фруктов, то рекомендуется употребление авокадо, ананаса, апельсинов, бананов, грейпфрута, киви, лайма, лимона, мандарина и яблока.

Диетологи рекомендуют есть больше фруктовДиетологи рекомендуют есть больше фруктов
Диетологи рекомендуют есть больше фруктов
Фото: rostovgazeta.ru

Свежее мясо, рыба и птица всегда доступны в течение года. Крупы имеют длительный срок хранения и их можно употреблять в любое время. Овощи, которые можно сохранить на долгое время, также могут есть в течение нескольких месяцев без потери качества.

Польза овощей и фруктов

Овощи и фрукты являются очень полезными для здоровья. Они содержат магний, калий и кальций, которые помогают улучшить пищеварение и укрепить нервную систему. Они также богаты витаминами А, В и С.

Фрукты сиреневого цвета, такие как черника, голубика, ежевика, виноград, сливы и баклажаны, также являются богатыми антиоксидантами. Они помогают замедлить процесс старения и оказывают противомикробное действие.

Овощи богаты органическими кислотами и эфирными маслами, которые положительно влияют на пищеварение и способствуют лучшему усвоению рыбы и мяса.

Овощи богаты органическими кислотами и эфирными масламиОвощи богаты органическими кислотами и эфирными маслами
Овощи богаты органическими кислотами и эфирными маслами
Фото: rostovgazeta.ru

Еще одним плюсом является их низкая энергетическая ценность. Благодаря этому они широко используются в диетах. Чтобы сохранить максимальное количество витаминов в овощах и фруктах, следует правильно хранить и обрабатывать их. Самое большое количество полезных веществ содержится в свежих овощах, а также в замороженных.

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#Общество#Илья Протвинов#Здоровье#Ростов#Фрукты#Овощи#Февраль#Польза овощей#Польза фруктов
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