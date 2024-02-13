Ростовчанам рассказали, какие овощи и фрукты полезно есть в феврале

В марте начинают появляться первые солнечные лучи, и мы чувствуем, что весна наступает. Зимняя одежда уже не так нужна, и мы надеваем более легкие вещи. Однако, это может привести к насморку, простуде и кашлю, потому что наш организм ослаблен после зимы и нуждается в дополнительных витаминах.