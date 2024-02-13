Ростовчанам рассказали, какие овощи и фрукты полезно есть в феврале

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Эксперт рассказала, что когда зимний сезон подходит к концу, нашему организму необходимы витамины из группы B.
По словам специалиста по питанию, зимой многие жители Ростова предпочитают консервированные продукты вместо свежих фруктов и овощей. Однако в консервах и соленьях сохраняются гораздо меньше полезных веществ и витаминов.
Люди выбирают такие продукты предполагая, что свежие овощи зимой стоят очень дорого.
Но собеседница советует ростовчанам обратить внимание на морковь, капусту, свеклу и зелень в феврале. Эти овощи даже зимой не являются дорогими, а лучше всего употреблять их сырыми в виде нарезанного салата, который можно дополнить горошком или кукурузой из банки.
Чтобы восполнить недостаток витаминов, полезно употреблять сезонные фрукты и ягоды, такие как апельсины, лимоны, гранат, киви, хурма, калина и облепиха. Особенно зимой ощущается нехватка витаминов группы В, которые содержатся в гречке, коричневом рисе, овсянке, бобах, шампиньонах и орехах, поясняет специалист по питанию.
По мнению эксперта, чтобы предотвратить авитаминоз, необходимо начать регулировать свое питание еще до появления первых признаков. Обычно это проявляется трещинами в уголках рта.
Она советует увеличить чаще есть свежие овощи и фрукты, такие как капуста, морковь, зелень, лимоны, апельсины, киви. Это поможет чувствовать себя отлично в марте и апреле.
В марте начинают появляться первые солнечные лучи, и мы чувствуем, что весна наступает. Зимняя одежда уже не так нужна, и мы надеваем более легкие вещи. Однако, это может привести к насморку, простуде и кашлю, потому что наш организм ослаблен после зимы и нуждается в дополнительных витаминах.
По информации Роспотребнадзора, чтобы поддержать свое здоровье, стоит включить в рацион разные виды капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная), различные виды лука (лук-порей, репчатый, зеленый), а также хрен и чеснок, которые известны своими противомикробными свойствами.
Полезными будут также редис, редька, репа, сельдерей, цикорий и ранний ревень. Не забывайте о свекле, моркови и картофеле, но помните, что они имеют высокий гликемический индекс и не являются диетическими продуктами. В любом случае, употребление их в небольшом количестве все равно полезно.
В марте актуальны петрушка, черемша, шпинат, щавель и мята — они являются отличным источником витаминов и микроэлементов.
Что касается фруктов, то рекомендуется употребление авокадо, ананаса, апельсинов, бананов, грейпфрута, киви, лайма, лимона, мандарина и яблока.
Свежее мясо, рыба и птица всегда доступны в течение года. Крупы имеют длительный срок хранения и их можно употреблять в любое время. Овощи, которые можно сохранить на долгое время, также могут есть в течение нескольких месяцев без потери качества.
Овощи и фрукты являются очень полезными для здоровья. Они содержат магний, калий и кальций, которые помогают улучшить пищеварение и укрепить нервную систему. Они также богаты витаминами А, В и С.
Фрукты сиреневого цвета, такие как черника, голубика, ежевика, виноград, сливы и баклажаны, также являются богатыми антиоксидантами. Они помогают замедлить процесс старения и оказывают противомикробное действие.
Овощи богаты органическими кислотами и эфирными маслами, которые положительно влияют на пищеварение и способствуют лучшему усвоению рыбы и мяса.
Еще одним плюсом является их низкая энергетическая ценность. Благодаря этому они широко используются в диетах. Чтобы сохранить максимальное количество витаминов в овощах и фруктах, следует правильно хранить и обрабатывать их. Самое большое количество полезных веществ содержится в свежих овощах, а также в замороженных.
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