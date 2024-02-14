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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Ростовчане стали массово распродавать свои кофейни

Ростовчане стали массово распродавать свои кофейни

14 февраля 2024, 07:17
Фото: 1MI
Ростовчане стали массово распродавать свои кофейни
В Ростове-на-Дону появилось большое количество объявлений по продаже кофеен, они размещены на тематическом сайте.

Самая дорогая кофейня обойдется в 5,3 миллиона рублей, она расположена в центре парка «Сказка» на проспекте Коммунистический.

«Бизнес продается без бренда, возможен обмен нa автомобиль. Помещение и летняя площадкa в собственности, договор аренды с возможностью продления», — написал владелец.

Самая дорогая кофейня обойдется в 5,3 миллиона рублей, она расположена в центре парка «Сказка» на проспекте Коммунистический.Самая дорогая кофейня обойдется в 5,3 миллиона рублей, она расположена в центре парка «Сказка» на проспекте Коммунистический.
Самая дорогая кофейня обойдется в 5,3 миллиона рублей, она расположена в центре парка «Сказка» на проспекте Коммунистический.Самая дорогая кофейня обойдется в 5,3 миллиона рублей, она расположена в центре парка «Сказка» на проспекте Коммунистический.
Самая дорогая кофейня обойдется в 5,3 миллиона рублей, она расположена в центре парка «Сказка» на проспекте Коммунистический.Самая дорогая кофейня обойдется в 5,3 миллиона рублей, она расположена в центре парка «Сказка» на проспекте Коммунистический.
Самая дорогая кофейня обойдется в 5,3 миллиона рублей, она расположена в центре парка «Сказка» на проспекте Коммунистический.
Фото: авито.ру
В Ростове продают голубую ель за 2,5 миллиона рублей
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На Кировском проспекте за 2,2 миллиона рублей продают кондитерскую кофейню, ее площадь составляет 16 квадратных метров. На улице можно поставить девять столиков для гостей.

«Продается стильная кондитерская в самом центре города c необычным дизайнерским интерьером. Полностью оборудованная. Bce холодильники, витрины, кофемашинa, морозильная камеpa, блендеp, весы, шейкеры, питчеры и прочеe оборудованиe и инвентарь», — пишет продавец.

На Кировском проспекте за 2,2 миллиона рублей продают кондитерскую кофейню, ее площадь составляет 16 квадратных метров. На улице можно поставить девять столиков для гостей.На Кировском проспекте за 2,2 миллиона рублей продают кондитерскую кофейню, ее площадь составляет 16 квадратных метров. На улице можно поставить девять столиков для гостей.
На Кировском проспекте за 2,2 миллиона рублей продают кондитерскую кофейню, ее площадь составляет 16 квадратных метров. На улице можно поставить девять столиков для гостей.На Кировском проспекте за 2,2 миллиона рублей продают кондитерскую кофейню, ее площадь составляет 16 квадратных метров. На улице можно поставить девять столиков для гостей.
На Кировском проспекте за 2,2 миллиона рублей продают кондитерскую кофейню, ее площадь составляет 16 квадратных метров. На улице можно поставить девять столиков для гостей.На Кировском проспекте за 2,2 миллиона рублей продают кондитерскую кофейню, ее площадь составляет 16 квадратных метров. На улице можно поставить девять столиков для гостей.
На Кировском проспекте за 2,2 миллиона рублей продают кондитерскую кофейню, ее площадь составляет 16 квадратных метров. На улице можно поставить девять столиков для гостей.
Фото: авито.ру

Добавим, что купить кофейню можно и в пределах одного миллиона рублей. Одна из таких продается за 995 тысяч на улице Лермонтовской. Владелец заявляет, что в ней все есть для работы и бизнес не требует никакиx вложений, новый ремонт, уютный интерьер, обученный персонал продолжит работать с новым владельцем, техкарты с отличными рецептами вкусного кофе.

Кроме того, появилось много предложений от владельцев кофеен самообслуживания. Это вендинговые автоматы по приготовлению кофе, которые можно часто встретить в торговых центрах и супермаркетах. Их стоимость в среднем составляет около 400 тысяч рублей.

Добавим, что купить кофейню можно и в пределах одного миллиона рублей. Одна из таких продается за 995 тысяч на улице Лермонтовской.Добавим, что купить кофейню можно и в пределах одного миллиона рублей. Одна из таких продается за 995 тысяч на улице Лермонтовской.
Добавим, что купить кофейню можно и в пределах одного миллиона рублей. Одна из таких продается за 995 тысяч на улице Лермонтовской.Добавим, что купить кофейню можно и в пределах одного миллиона рублей. Одна из таких продается за 995 тысяч на улице Лермонтовской.
Добавим, что купить кофейню можно и в пределах одного миллиона рублей. Одна из таких продается за 995 тысяч на улице Лермонтовской.Добавим, что купить кофейню можно и в пределах одного миллиона рублей. Одна из таких продается за 995 тысяч на улице Лермонтовской.
Добавим, что купить кофейню можно и в пределах одного миллиона рублей. Одна из таких продается за 995 тысяч на улице Лермонтовской.
Фото: авито.ру

Читайте также о том, как столетний особняк продают в центре Ростова за почти 100 миллионов рублей.

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#Общество#Бизнес#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Кофейни
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