Ростовчане стали массово распродавать свои кофейни

Добавим, что купить кофейню можно и в пределах одного миллиона рублей. Одна из таких продается за 995 тысяч на улице Лермонтовской. Владелец заявляет, что в ней все есть для работы и бизнес не требует никакиx вложений, новый ремонт, уютный интерьер, обученный персонал продолжит работать с новым владельцем, техкарты с отличными рецептами вкусного кофе.