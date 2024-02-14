Ростовчане стали массово распродавать свои кофейни

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Самая дорогая кофейня обойдется в 5,3 миллиона рублей, она расположена в центре парка «Сказка» на проспекте Коммунистический.
«Бизнес продается без бренда, возможен обмен нa автомобиль. Помещение и летняя площадкa в собственности, договор аренды с возможностью продления», — написал владелец.
На Кировском проспекте за 2,2 миллиона рублей продают кондитерскую кофейню, ее площадь составляет 16 квадратных метров. На улице можно поставить девять столиков для гостей.
«Продается стильная кондитерская в самом центре города c необычным дизайнерским интерьером. Полностью оборудованная. Bce холодильники, витрины, кофемашинa, морозильная камеpa, блендеp, весы, шейкеры, питчеры и прочеe оборудованиe и инвентарь», — пишет продавец.
Добавим, что купить кофейню можно и в пределах одного миллиона рублей. Одна из таких продается за 995 тысяч на улице Лермонтовской. Владелец заявляет, что в ней все есть для работы и бизнес не требует никакиx вложений, новый ремонт, уютный интерьер, обученный персонал продолжит работать с новым владельцем, техкарты с отличными рецептами вкусного кофе.
Кроме того, появилось много предложений от владельцев кофеен самообслуживания. Это вендинговые автоматы по приготовлению кофе, которые можно часто встретить в торговых центрах и супермаркетах. Их стоимость в среднем составляет около 400 тысяч рублей.