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ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Росбанк» после рекламы кредитки

ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Росбанк» после рекламы кредитки

15 февраля 2024, 15:31
Фото: 1MI
ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Росбанк» после рекламы кредитки
В отношении «Росбанка» возбудили дело по признакам нарушения закона о рекламе, сообщает ФАС РФ.

Речь идет о рекламе кредитной карты, которую опубликовали в Telegram. В ней говорилось о льготном периоде в 120 дней по различным операциям, однако в условиях оказались ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов.

По информации ведомства, пользователи не видели полную информацию об условиях перечисления денег и платежей.

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Все это привело к возбуждению дела, теперь если нарушение подтвердится, то банк привлекут к административной ответственности.

Ранее ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в донском регионе, когда стоимость стремительно увеличивалась. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#ФАС#Реклама#Кредитка#Льготный период
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