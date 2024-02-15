ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Росбанк» после рекламы кредитки

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Речь идет о рекламе кредитной карты, которую опубликовали в Telegram. В ней говорилось о льготном периоде в 120 дней по различным операциям, однако в условиях оказались ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов.
По информации ведомства, пользователи не видели полную информацию об условиях перечисления денег и платежей.
Все это привело к возбуждению дела, теперь если нарушение подтвердится, то банк привлекут к административной ответственности.
Ранее ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в донском регионе, когда стоимость стремительно увеличивалась. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.