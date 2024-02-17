Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 февраля

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В понедельник электричества не будет на улице 2-я Краснодарская, в переулках Грибоедовский и Чувашский. Во вторник обесточат улицы 2-я Краснодарская, 6-я Проектируемая, Малиновского, Плеханова, Ревкомовская, Свердловская.
В среду ограничения введут по улицам Портовая, Сейнерная, Судостроительная, Циолковского, Войкова, 2-я Володарского.
В четверг это коснется улиц Черепахина, Катаева, Варфоломеева, переулков Приволжский, 1-й переулок, 2-переулок.
Ранее жители Новошахтинска рассказали, как пятые сутки выживают без света и тепла. Материал на эту тему читайте по ссылке.