Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 февраля

В понедельник электричества не будет на улице 2-я Краснодарская, в переулках Грибоедовский и Чувашский. Во вторник обесточат улицы 2-я Краснодарская, 6-я Проектируемая, Малиновского, Плеханова, Ревкомовская, Свердловская.