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Published Сегодня, 05:07

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Updated Сегодня, 05:09

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 февраля

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 февраля

17 февраля 2024, 05:07
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества в период с 19 по 25 февраля, которые затронут большое количество улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник электричества не будет на улице 2-я Краснодарская, в переулках Грибоедовский и Чувашский. Во вторник обесточат улицы 2-я Краснодарская, 6-я Проектируемая, Малиновского, Плеханова, Ревкомовская, Свердловская.

В среду ограничения введут по улицам Портовая, Сейнерная, Судостроительная, Циолковского, Войкова, 2-я Володарского.

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В четверг это коснется улиц Черепахина, Катаева, Варфоломеева, переулков Приволжский, 1-й переулок, 2-переулок.

Ранее жители Новошахтинска рассказали, как пятые сутки выживают без света и тепла. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Улицы#Отключения электричества#Ростов
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