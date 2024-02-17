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Published Сегодня, 07:20

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Власти объявили ростовчанам о блокировке VPN-сервисов с 1 марта

Власти объявили ростовчанам о блокировке VPN-сервисов с 1 марта

17 февраля 2024, 07:20
Фото: 1MI
Власти объявили ростовчанам о блокировке VPN-сервисов с 1 марта
Власти Ростова-на-Дону объявили, когда ждать блокировку VPN-сервисов будущей весной, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В пятницу, 16 февраля, в Telegram-канале администрации Ростова-на-Дону ответили на вопросы горожан о возможной блокировке VPN-сервисов с 1 марта. Депутат Александр Хинштейн объявил, что полный запрет сервисов в России не обсуждают, а сам запрет на популяризацию сервисов необходим для обеспечения безопасности персональных данных граждан.

Власти Ростовской области потратят на VPN-сервисы 23,8 миллиона рублей
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По данным администрации, в 2023 году количество пользователей VPN выросло на 37% по сравнению с показателями 2022 года. При этом Ростовская область вошла в пятерку лидеров по приросту (+5%) пользователей, уступив только Москве, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу.

Ранее власти Ростовской области потратили почти 24 миллиона рублей на организацию канала доступа VPN.

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