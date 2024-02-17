Власти объявили ростовчанам о блокировке VPN-сервисов с 1 марта

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
В пятницу, 16 февраля, в Telegram-канале администрации Ростова-на-Дону ответили на вопросы горожан о возможной блокировке VPN-сервисов с 1 марта. Депутат Александр Хинштейн объявил, что полный запрет сервисов в России не обсуждают, а сам запрет на популяризацию сервисов необходим для обеспечения безопасности персональных данных граждан.
По данным администрации, в 2023 году количество пользователей VPN выросло на 37% по сравнению с показателями 2022 года. При этом Ростовская область вошла в пятерку лидеров по приросту (+5%) пользователей, уступив только Москве, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу.
Ранее власти Ростовской области потратили почти 24 миллиона рублей на организацию канала доступа VPN.