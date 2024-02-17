Власти объявили ростовчанам о блокировке VPN-сервисов с 1 марта

По данным администрации, в 2023 году количество пользователей VPN выросло на 37% по сравнению с показателями 2022 года. При этом Ростовская область вошла в пятерку лидеров по приросту (+5%) пользователей, уступив только Москве, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу.