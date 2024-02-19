Долг в 8 млрд рублей повесили на основателя новочеркасского завода стеклотары

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Сюда входит сумма требований, которую не погасили после продажи имущества предприятия. По информации издания, суду были представлены аргументы, что Базиян, занимая пост гендиректора «Актиса», не обратился вовремя в суд с заявлением о банкротстве, в результате сейчас вынесли соответствующее решение.
«Из-за привлечения к субсидиарной ответственности долги организации фактически переходят на физическое лицо», — рассказал изданию представитель адвокатского бюро Сергей Русанов.
Напомним, что Базиян стал банкротом, но правоохранители заподозрили, что сделано это было специально. В результате возбудили уголовное дело, однако фигурант покинул страну.