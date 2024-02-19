Долг в 8 млрд рублей повесили на основателя новочеркасского завода стеклотары

Сюда входит сумма требований, которую не погасили после продажи имущества предприятия. По информации издания, суду были представлены аргументы, что Базиян, занимая пост гендиректора «Актиса», не обратился вовремя в суд с заявлением о банкротстве, в результате сейчас вынесли соответствующее решение.