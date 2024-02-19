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Долг в 8 млрд рублей повесили на основателя новочеркасского завода стеклотары

Долг в 8 млрд рублей повесили на основателя новочеркасского завода стеклотары

19 февраля 2024, 11:34
Фото: Pxhere
Долг в 8 млрд рублей повесили на основателя новочеркасского завода стеклотары
В рамках дела о банкротстве АО «Фирма „Актис“» привлекли к субсидиарной ответственности на 8,1 миллиарда рублей бизнесмена Владимира Базияна, сообщает «Город N».

Сюда входит сумма требований, которую не погасили после продажи имущества предприятия. По информации издания, суду были представлены аргументы, что Базиян, занимая пост гендиректора «Актиса», не обратился вовремя в суд с заявлением о банкротстве, в результате сейчас вынесли соответствующее решение.

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«Из-за привлечения к субсидиарной ответственности долги организации фактически переходят на физическое лицо», — рассказал изданию представитель адвокатского бюро Сергей Русанов.

Напомним, что Базиян стал банкротом, но правоохранители заподозрили, что сделано это было специально. В результате возбудили уголовное дело, однако фигурант покинул страну.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Банкротство#Долг#Происшествия#Субсидиарная ответственность#Продажа имущества
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