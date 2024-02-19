Как можно потратить материнский капитал в Ростовской области в 2024 году

В России, в том числе Ростовской области, остается актуальной программа маткапитала при рождении детей. Какой размер выплат в 2024 году и на что можно потратить деньги, в материале RostovGazeta.

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