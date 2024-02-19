Как можно потратить материнский капитал в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:59
Индексацию маткапитала провели с 1 февраля 2024 года, размер выплат стал больше: за первого ребенка — до 631 тысяча рублей, за второго — до 834 тысячи рублей.
Изначально, право на материнский капитал принадлежит матери. Если она скончалась или была лишена родительских прав, то тогда получить сертификат может отец.
Имеет право на маткапитал:
Отец или усыновитель также имеют право на получение материнского капитала, однако для этого требуются соответствующие документальные доказательства. Отчим эти деньги получить не сможет, так как это не предусмотрено в законе.
Прежде, чем использовать материнский капитал на приобретение жилья, строительство дома, оплату образования детей или получение регулярных выплат, требуется получить соответствующий сертификат.
Это можно сделать в любое удобное время после рождения ребенка, для которого предоставляется государственная поддержка.
Для получения сертификата следует обратиться в местный офис Соцфонда РФ. Сотрудники сформируют официальный документ в электронном виде и передадут его получателю через портал государственных услуг или личный кабинет на сайте СФР.
Один из основных способов применения материнского капитала — улучшение жилищных условий. Эти средства разрешается вложить в качестве первичного взноса при покупке жилья, погашение ипотеки или оплату процентов по нему. Жилье доступно как в новостройках, так и на вторичке.
Деньги разрешается тратить на строительство или реконструкцию своего дома. Не допускается использование маткапитала на обновление зданий, которые признаны аварийными, а с 2019 года его использование для погашения кредитов у работодателей или организаций запрещено. Ипотеку можно погасить только через банк с соответствующей лицензией.
Другим способом помощи является оплата образования. Речь идет о том, чтобы оплатить обучение старшего ребенка в вузе, частном общеобразовательном учреждении или детском саду для младшего.
Кроме того, материнский капитал может быть использован для накопительной части пенсии, однако это применимо только к матери. Они могут использовать эти средства для формирования собственной пенсии или для других целей. До момента назначения пенсии можно изменить свой выбор.
В целом, этот процесс довольно прост, представляем пошаговую инструкцию
Подберите жилье и составьте с продавцом соглашение о покупке. Укажите в документе, что часть оплаты будет проведена с использованием материнского капитала. При приобретении жилья в строящемся объекте следует заключить с застройщиком договор о долевом участии.
Необходимо передать все бумаги в Росреестр.
А следующим этапом станет обращение в Социальный фонд, где нужно подать заявление о распоряжении деньгами, можно прийти самому, либо сделать это через портал Госуслуг.
Подождите, пока средства будут перечислены на счет продавца, который указан в составленном договоре. Рассмотрение заявления на распоряжение средствами материнского капитала обычно занимает около 10 дней. Если решение СФР будет положительным, то ожидание перевода денег займет не более недели.
Семье не предоставляют всю сумму материнского капитала в наличной форме, его нельзя обналичить. Однако существуют законные методы получения средств на карту. Например, можно получать различные выплаты. В некоторых случаях может потребоваться отчетность, например, при покупке товаров для детей с инвалидностью или при строительстве дома.
А вот покупать транспорт на эти деньги, слетать на отдых или спустить их на личные цели нельзя. Стоит помнить, что тех, кто попытается незаконно обналичить эти средства, может ждать уголовное преследование.
Женщина имеет возможность получить сертификат не более одного раза: при рождении первого ребенка. Если родился второй ребенок, то положена доплата.
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