Стало известно, что за ракету сбили над Ростовской областью

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Министерство назвало это попыткой террористической атаки со стороны киевского режима. Речь идет о зенитной ракете С-200, переоборудованной для поражения наземных целей.
Эту ситуацию прокомментировал и губернатор Василий Голубев, заявив, что на земле никаких последствий нет. А военнослужащие продолжают нести боевое дежурство.
Пользователи в комментариях начали писать слова благодарности.
«Спасибо нашим защитникам», — сообщают местные жители.
«Что-то летело ну очень быстро, подумала гром, по потом стал удаляться», — заявили ростовчане.
Ранее ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.