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Published Сегодня, 04:42

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Стало известно, что за ракету сбили над Ростовской областью

Стало известно, что за ракету сбили над Ростовской областью

22 февраля 2024, 04:42
Фото: 1MI
В Ростовской области система ПВО в ночь на четверг, 22 февраля, сбила ракету, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство назвало это попыткой террористической атаки со стороны киевского режима. Речь идет о зенитной ракете С-200, переоборудованной для поражения наземных целей.

Эту ситуацию прокомментировал и губернатор Василий Голубев, заявив, что на земле никаких последствий нет. А военнослужащие продолжают нести боевое дежурство.

Системы ПВО сбили ракету над Ростовской областью
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Пользователи в комментариях начали писать слова благодарности.

«Спасибо нашим защитникам», — сообщают местные жители.

«Что-то летело ну очень быстро, подумала гром, по потом стал удаляться», — заявили ростовчане.

Ранее ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Минобороны РФ#Киевский режим#Ракета С-200
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