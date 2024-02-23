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Отсутствие рыбы может угрожать дельфинам азовкам в Ростовской области

Зоолог Дудкин заявил об угрозе вымирания дельфинов азовок в Ростовской области

23 февраля 2024, 08:06
Фото: pxhere.com
Отсутствие рыбы может угрожать дельфинам азовкам в Ростовской области
Отсутствие рыбы может угрожать дельфинам азовкам в Ростовской области, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» зоолог Сергей Дудкин.

В Азовском море обитает немного дельфинов, как правило, тут можно встретить морских свиней, которых также называют азовками. Зоолог Сергей Дудкин заявил, что их насчитывается от трех до семи тысяч.

Однако численности азовок угрожает уменьшение количества рыбы, которую они едят. Также опасность для них представляет морбилливирус. Болезнь вспыхивает примерно раз в 11 лет. Эпидемия может длиться 2-3 года. Привить дельфинов от нее невозможно, а потому от заразной инфекции гибнут как молодые, так и взрослые особи.

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Но если животные смогут выжить после вируса, то получат от него иммунитет на всю жизнь, а значит численность азовок восстановится.

Ранее ученый предупредил о «медузной катастрофе» в Азовском море. Он заявил, что большое количество медуз может повлиять на приток туристов к побережью.

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