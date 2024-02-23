Зоолог Дудкин заявил об угрозе вымирания дельфинов азовок в Ростовской области

Однако численности азовок угрожает уменьшение количества рыбы, которую они едят. Также опасность для них представляет морбилливирус. Болезнь вспыхивает примерно раз в 11 лет. Эпидемия может длиться 2-3 года. Привить дельфинов от нее невозможно, а потому от заразной инфекции гибнут как молодые, так и взрослые особи.