Ростовская область попала в топ регионов по числу обращений к следователям за сутки

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Информационный центр СК за сутки обратились 1,7 тысячи человек. Чаще всего это были жители Челябинской области — 420. На втором и третьем местах находятся Новосибирская область и Кубань.
Ростовская область оказалась на четвертом месте с 223 обращениями. Чаще всего они касались участников СВО и членов их семей, нарушений прав дольщиков и несовершеннолетних.
Кроме того, люди заявляли о нарушениях прав жильцов аварийных домов. В результате в 1,6 тысячи случаев были даны разъяснения и консультации.
Ранее ростовчане пожаловались на опасный пешеходный переход на Комсомольской площади.