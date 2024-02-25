rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Жителям Ростовской области за сутки пришлось 223 раза обратиться к следователям

Ростовская область попала в топ регионов по числу обращений к следователям за сутки

25 февраля 2024, 11:49
Фото: 1MI

Жителям Ростовской области за сутки пришлось 223 раза обратиться к следователям

Ростовская область попала в число регионов, где за сутки чаще всего обращались к следователям, сообщили в СКР.

В Информационный центр СК за сутки обратились 1,7 тысячи человек. Чаще всего это были жители Челябинской области — 420. На втором и третьем местах находятся Новосибирская область и Кубань.

Ростовская область оказалась на четвертом месте с 223 обращениями. Чаще всего они касались участников СВО и членов их семей, нарушений прав дольщиков и несовершеннолетних.

«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв
Узнать подробнее

Кроме того, люди заявляли о нарушениях прав жильцов аварийных домов. В результате в 1,6 тысячи случаев были даны разъяснения и консультации.

Ранее ростовчане пожаловались на опасный пешеходный переход на Комсомольской площади.

Читайте также:
«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрывРостовчане пожаловались на опасный пешеходный переход на Комсомольской площадиПочти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дольщики#Несовершеннолетние#Следователи
Подпишитесь
Парикмахер Еременко заявил, что у ростовчан стала появляться перхоть из-за воды
Сегодня, 05:18
Таганрогский металлургический завод попал под санкции США
Вчера, 18:08
Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза
Вчера, 17:23
«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв
Вчера, 15:51
Огромная мятая купюра и ванна в спальне: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова
Вчера, 13:36
Пожилой мужчина утонул во время рыбалки на Дону под Старочеркасской
Вчера, 10:53