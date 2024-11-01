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Следователи

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Ноябрь
Стало известно, где больше суток находились пропавшие в Батайске брат и сестра
1 ноября, 16:37
Октябрь
Следком возбудил уголовное дело из-за рабов на ферме в Ростовской области
21 октября, 15:33
Маломерные суда столкнулись на Дону рядом с Азовом
16 октября, 14:55
Глава администрации Ростова Логвиненко назвал причины давки в школе № 75
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отчитался о проведенной проверке школы, где накануне днем произошла давка после уроков.
16 октября, 10:43
Следователи начали проверку по факту давки в школе Ростова-на-Дону
По факту происшествия с детьми в одной из школ Ростова организовали процессуальную проверку, сообщает региональный Следком.
16 октября, 09:15
В Ростовской области задержали бывшего следователя с крупным арсеналом оружия
3 октября, 12:18
Сентябрь
Бастрыкин требует доклад по делу о попытке изнасилования школьницы под Ростовом
Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о попытке изнасилования девочки-подростка в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Следком России.
20 сентября, 04:56
Житель Ростовской области делал дома огнестрел и боеприпасы
В Ростовской области задержали мужчину, который изготовил огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает УТ МВД по СКФО.
17 сентября, 08:46
Губернатор Голубев сообщил о двух погибших на пожаре в Ростовской области
Во время пожара в Ростовской области погибли два человека, сообщает глава региона в своем telegram-канале 16 сентября.
16 сентября, 11:45
Квартира в Азове сгорела после капремонта в доме
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении электромонтажных работ, которые привели к пожару в квартире, передано в суд, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
6 сентября, 20:08
Июль
Следком выясняет причины пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания в мебельном цеху на Горсоветской, сообщает региональный Следственный комитет.
19 июля, 08:21
Май
Стали известны подробности схода вагонов и пожара в Ростовской области 11 мая
11 мая, 07:43
История с выселением под Ростовом дочери пропавшего бойца СВО получила продолжение
В Ростовской области следователи проводят проверку после заявлений о выселении из дома семьи бойца СВО, сообщает РИА «Новости».
3 мая, 13:18
Апрель
Тело девушки обнаружили под окнами высотки в Волгодонске
В городе Волгодонске произошла трагедия — молодая девушка погибла, выпав с балкона одного из многоэтажных домов, сообщает donday.ru.
21 апреля, 11:37
Неизвестные жестоко убили инженера в Ростовской области и отрезали ему уши
5 апреля, 07:42
Февраль
Ростовская область попала в топ регионов по числу обращений к следователям за сутки
25 февраля, 11:49
Жители Ростовской области обвинили дончанина в гибели их родственницы
3 февраля, 08:10
Январь
Бастрыкину доложат об инвалиде в Ростове, который сходит с ума от боли
19 января, 05:12
Ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского
11 января, 17:14
Декабрь 2023
В Ростовской области будут судить фермера, порубившего котят лопатой
29 декабря 2023, 11:57

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