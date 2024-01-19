Бастрыкину доложат об инвалиде в Ростове, который сходит с ума от боли

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
По информации СК, в январе в медучреждении приняли решение отключить ранее установленную морфиновую помпу из-за начавшегося воспалительного процесса. Хотя пациент отрицает его наличие, сам он обращался в различные инстанции, но ничего не изменилось.
«Состояние инвалида ухудшилось и появились сильные боли. Следователи проводили проверку, но в возбуждении уголовного дела отказали», — сказано в сообщении.
Теперь Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и назвать причины, из-за которых не началось уголовное преследование.
Ранее инвалид рассказывал RostovGazeta, что он не может дождаться замены морфиновой помпы, которая поставляет обезболивающее, а ее срок истек в ноябре 2023 года. Ему ее установили после операции на позвоночник. Сам он рассказал, что сходит с ума от боли.