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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Бастрыкину доложат об инвалиде в Ростове, который сходит с ума от боли

Бастрыкину доложат об инвалиде в Ростове, который сходит с ума от боли

19 января 2024, 05:12
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки после жалоб инвалида из Ростова-на-Дону, сообщили в Информационном центре СКР.

По информации СК, в январе в медучреждении приняли решение отключить ранее установленную морфиновую помпу из-за начавшегося воспалительного процесса. Хотя пациент отрицает его наличие, сам он обращался в различные инстанции, но ничего не изменилось.

«Состояние инвалида ухудшилось и появились сильные боли. Следователи проводили проверку, но в возбуждении уголовного дела отказали», — сказано в сообщении.

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Теперь Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и назвать причины, из-за которых не началось уголовное преследование.

Ранее инвалид рассказывал RostovGazeta, что он не может дождаться замены морфиновой помпы, которая поставляет обезболивающее, а ее срок истек в ноябре 2023 года. Ему ее установили после операции на позвоночник. Сам он рассказал, что сходит с ума от боли.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Ростов#Бастрыкин#Инвалид#СКР#Следователи#Медучреждение#Морфиновая помпа#Обезболивающее#Боль
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