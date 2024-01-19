Бастрыкину доложат об инвалиде в Ростове, который сходит с ума от боли

Ранее инвалид рассказывал RostovGazeta, что он не может дождаться замены морфиновой помпы, которая поставляет обезболивающее, а ее срок истек в ноябре 2023 года. Ему ее установили после операции на позвоночник. Сам он рассказал, что сходит с ума от боли.