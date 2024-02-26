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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Морозы пообещали ростовчанам 26 февраля

Морозы пообещали ростовчанам 26 февраля

26 февраля 2024, 05:13
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в понедельник, 26 февраля, ожидается ясная и холодная погода, сообщили синоптики.

Синоптики представили жителям Ростова прогноз погоды на первый рабочий день после продолжительных праздников.

Утром в понедельник, 26 февраля, ожидается небольшой мороз, термометры покажут до -2 градусов. Днем температура поднимется до +2…+5 градусов.

Весь день прогнозируется ясная погода. Вечером станет прохладнее, около +3 градусов, а ночью температура воздуха опустится до +1 градуса.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
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Со вторника по четверг средняя температура составит +5 градусов и будет солнечно. После этого потеплеет до +7 градусов.

Добавим, что осадков в ближайшие дни не ожидается, а по ночам прогнозируют заморозки.

Ранее в регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Синоптики#Холодная погода
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