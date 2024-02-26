Морозы пообещали ростовчанам 26 февраля

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Синоптики представили жителям Ростова прогноз погоды на первый рабочий день после продолжительных праздников.
Утром в понедельник, 26 февраля, ожидается небольшой мороз, термометры покажут до -2 градусов. Днем температура поднимется до +2…+5 градусов.
Весь день прогнозируется ясная погода. Вечером станет прохладнее, около +3 градусов, а ночью температура воздуха опустится до +1 градуса.
Со вторника по четверг средняя температура составит +5 градусов и будет солнечно. После этого потеплеет до +7 градусов.
Добавим, что осадков в ближайшие дни не ожидается, а по ночам прогнозируют заморозки.
Ранее в регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.