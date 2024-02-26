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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Около 30% жителей Ростова-на-Дону хотят переехать

Около 30% жителей Ростова-на-Дону мечтают о переезде

26 февраля 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
Около 30% жителей Ростова-на-Дону хотят переехать
В Ростове-на-Дону около 30% горожан в прошлом году хотели сменить место жительства, следует из отчета ВЭБ.рф.

Эти результаты были получены в ходе проведенного опроса. У ростовчан интересовались на тему того, хотели бы они сменить место жительства, в том числе переехать в другой район или регион.

Положительно ответили 30% респондентов. В среднем по стране этот показатель составляет 28,7%.

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Добавим, что всего в базу попали 218 городов, после чего составили индекс качества жизни. Для этого потребовалось оценить большое количество параметров, в том числе жилищные условия, ситуацию с работой и зарплатами.

Выяснилось, что треть показателей индекса качества жизни в Ростове оказались ниже общероссийских.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Переезд#Опрос#Индекс качества жизни
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