Около 30% жителей Ростова-на-Дону мечтают о переезде

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Эти результаты были получены в ходе проведенного опроса. У ростовчан интересовались на тему того, хотели бы они сменить место жительства, в том числе переехать в другой район или регион.
Положительно ответили 30% респондентов. В среднем по стране этот показатель составляет 28,7%.
Добавим, что всего в базу попали 218 городов, после чего составили индекс качества жизни. Для этого потребовалось оценить большое количество параметров, в том числе жилищные условия, ситуацию с работой и зарплатами.
Выяснилось, что треть показателей индекса качества жизни в Ростове оказались ниже общероссийских.
Ранее урбанист Зайцев объяснил, чем грозит переезд властей в Новый Ростов.