Повешенным нашли жокея ростовского ипподрома

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Издание со ссылкой на источник пишет, что Асочаков скончался в воскресенье, 25 февраля. Говорится, что ему было 32 года.
«Он родился в Хакасии, а официально начал участвовать в скачках с 18 лет. Он выиграл десятки соревнований, в том числе и международных», — уточнило издание.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Добавим, что официальной информации о его смерти не поступало, она уточняется.
Также стало известно, что ушел из жизни председатель Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону. Причина смерти не раскрывалась.
До этого скончался бывший музыкант «Машины времени» из донской столицы.