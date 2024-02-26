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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Повешенным нашли одного из лучших жокеев ростовского ипподрома

Повешенным нашли жокея ростовского ипподрома

26 февраля 2024, 14:36
Фото: 1MI
Повешенным нашли одного из лучших жокеев ростовского ипподрома
Повешенным нашли Дмитрия Асочакова, который был жокеем в Ростове-на-Дону, сообщает Donday.

Издание со ссылкой на источник пишет, что Асочаков скончался в воскресенье, 25 февраля. Говорится, что ему было 32 года.

«Он родился в Хакасии, а официально начал участвовать в скачках с 18 лет. Он выиграл десятки соревнований, в том числе и международных», — уточнило издание.

Скончался председатель Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону
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Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Добавим, что официальной информации о его смерти не поступало, она уточняется.

Также стало известно, что ушел из жизни председатель Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону. Причина смерти не раскрывалась.

До этого скончался бывший музыкант «Машины времени» из донской столицы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Смерть#Происшествия#Жокей
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