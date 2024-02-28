Двух высокопоставленных чиновников потребительского рынка задержали на Дону

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По информации издания, в Ростове задержали начальника отдела координации торговли Департамента потребительского рынка региона Керопа Миносяна. Говорится, что задержания провели и в Новочеркасске, это якобы коснулось начальника отдела потребрынка и защиты прав потребителей горадминистрации Дмитрия Гузнаева.
«Их подозревают в коррупции. А в уголовном деле числятся свыше 40 потерпевших», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее экс-главу ЖКУ Ленинского района Ростова отправили на 11 лет в колонию и оштрафовали на 17 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.