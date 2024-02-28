rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Двух высокопоставленных чиновников потребительского рынка задержали на Дону

Двух высокопоставленных чиновников потребительского рынка задержали на Дону

28 февраля 2024, 05:36
Фото: 1MI
В Ростовской области провели операцию по задержанию двух чиновников потребительского рынка, пишет 1Rnd со ссылкой на источник.

По информации издания, в Ростове задержали начальника отдела координации торговли Департамента потребительского рынка региона Керопа Миносяна. Говорится, что задержания провели и в Новочеркасске, это якобы коснулось начальника отдела потребрынка и защиты прав потребителей горадминистрации Дмитрия Гузнаева.

«Их подозревают в коррупции. А в уголовном деле числятся свыше 40 потерпевших», — сказано в сообщении.

В Ростове избрали меру пресечения замначальнику УЭБиПК, подозреваемому во взятках
Узнать подробнее

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее экс-главу ЖКУ Ленинского района Ростова отправили на 11 лет в колонию и оштрафовали на 17 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границуВ Ростове избрали меру пресечения замначальнику УЭБиПК, подозреваемому во взяткахВ Ростове кончаются места для могил, пока врачи лечат онкобольных за взятки
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Коррупция#Задержание#Чиновники#Происшествия
Подпишитесь
Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба
Сегодня, 07:33
Автомеханик объяснил, как уберечь автомобиль от взлома
Сегодня, 08:12
Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»
Сегодня, 06:49
Два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге
Сегодня, 08:11
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
Вчера, 17:54