Экс-начальник ЖКУ Ленинского района Ростова получил 11 лет колонии и 17 млн штрафа

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Как сообщал в апреле 2023 года «Блокнот Ростов», Максим Рябошапко в 2016 году стал участником схемы по переводу муниципальной недвижимости в частную собственность. Говорится, что подельники оформляли договоры соцнайма задним числом, а после готовили документы по приватизации квартир.
По данным фактам возбудили уголовное дело и теперь суд огласил приговор. Как сообщает Don_mash, Рябошапко получил 11 лет колонии, а также его оштрафовали на 17 миллионов рублей. Судили его по статье 290 части 5 и 6 УК РФ, которая устанавливает ответственность за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
«Осудили еще двоих фигурантов дела. Один получил 9,5 года заключения и 7,5 миллиона штрафа, а другой — 10 лет колонии и 11 миллионов рублей штрафа», — уточняет канал. Вероятно, речь идет о гендиректоре ООО «Региональный центр управления многоквартирным жилым фондом» Виталии Воронкине, а также Елене Финогеновой, занимавшей различные должности у управлении ЖКУ Ленинского района.
Ранее громкий процесс о мошенничестве в автосалонах начали рассматривать в Ростове.