Экс-начальник ЖКУ Ленинского района Ростова получил 11 лет колонии и 17 млн штрафа

По данным фактам возбудили уголовное дело и теперь суд огласил приговор. Как сообщает Don_mash, Рябошапко получил 11 лет колонии, а также его оштрафовали на 17 миллионов рублей. Судили его по статье 290 части 5 и 6 УК РФ, которая устанавливает ответственность за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.