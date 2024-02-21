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Экс-начальник ЖКХ Ленинского района Ростова получил 11 лет колонии и 17 млн штрафа

Экс-начальник ЖКУ Ленинского района Ростова получил 11 лет колонии и 17 млн штрафа

21 февраля 2024, 09:57
Фото: 1MI
Экс-начальник ЖКХ Ленинского района Ростова получил 11 лет колонии и 17 млн штрафа

Экс-начальник ЖКУ Ленинского района Ростова Рябошапко получил 11 лет колонии

В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему начальнику ЖКУ Ленинского района Ростова-на-Дону Максиму Рябошапко по делу о приватизации квартир, следует из картотеки дел Октябрьского районного суда города.

Как сообщал в апреле 2023 года «Блокнот Ростов», Максим Рябошапко в 2016 году стал участником схемы по переводу муниципальной недвижимости в частную собственность. Говорится, что подельники оформляли договоры соцнайма задним числом, а после готовили документы по приватизации квартир.

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По данным фактам возбудили уголовное дело и теперь суд огласил приговор. Как сообщает Don_mash, Рябошапко получил 11 лет колонии, а также его оштрафовали на 17 миллионов рублей. Судили его по статье 290 части 5 и 6 УК РФ, которая устанавливает ответственность за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

«Осудили еще двоих фигурантов дела. Один получил 9,5 года заключения и 7,5 миллиона штрафа, а другой — 10 лет колонии и 11 миллионов рублей штрафа», — уточняет канал. Вероятно, речь идет о гендиректоре ООО «Региональный центр управления многоквартирным жилым фондом» Виталии Воронкине, а также Елене Финогеновой, занимавшей различные должности у управлении ЖКУ Ленинского района.

Ранее громкий процесс о мошенничестве в автосалонах начали рассматривать в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Уголовное дело#Ленинский район#Происшествия#Приватизация#Муниципальная недвижимость
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