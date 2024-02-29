Прокуратура привлекла к ответственности чиновника в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Речь идет о Киевском сельском поселении муниципалитета. Местный житель направил в местную администрацию обращение, однако там его проигнорировали и не дали ответа.
В дело вмешалась прокуратура. Она рассмотрела жалобу и наказала чиновника за игнорирование обращений граждан. Там добавили, что главе органа местного самоуправления выписали административный штраф.
Уточняется, что житель ответ на свое обращение все-таки получил.
Ранее прокуратура Ростова потребовала расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения. Надзорное ведомство указало на опасность для жизни граждан.