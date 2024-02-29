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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

Прокуратура наказала чиновника в Ростовской области штрафом за плохую работу

Прокуратура привлекла к ответственности чиновника в Ростовской области

29 февраля 2024, 07:34
Фото: 1MI
Прокуратура наказала чиновника в Ростовской области штрафом за плохую работу
В Ремонтненском районе Ростовской области наказали чиновника за нарушение порядка рассмотрения жалоб граждан, рассказали в прокуратуре региона.

Речь идет о Киевском сельском поселении муниципалитета. Местный житель направил в местную администрацию обращение, однако там его проигнорировали и не дали ответа.

В дело вмешалась прокуратура. Она рассмотрела жалобу и наказала чиновника за игнорирование обращений граждан. Там добавили, что главе органа местного самоуправления выписали административный штраф.

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Уточняется, что житель ответ на свое обращение все-таки получил.

Ранее прокуратура Ростова потребовала расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения. Надзорное ведомство указало на опасность для жизни граждан.

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