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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Ростовчанам рассказали об уникальном в регионе оборудовании в клинической больнице

Более 1 млрд рублей вложили в Ростовскую областную клиническую больницу

1 марта 2024, 13:41
Фото: donland.ru
Ростовчанам рассказали об уникальном в регионе оборудовании в клинической больнице
За последние пять лет на модернизацию Ростовской областной клинической больницы потратили более одного миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.

С 2019 года в учреждении запустили около 770 единиц оборудования. Вместо отработавшей свой срок техники появились современные аппараты, а в палатах установили медицинские функциональные кровати.

Удалось полностью модернизировать кардиохирургический центр, куда приезжают пациенты со всего региона. А в региональном сосудистом центре появились инновационные приборы и тренажеры для восстановления.

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Переоснащение затронуло и другие отделения больницы. Сейчас в учреждении оборудование работает с запредельной нагрузкой, из-за этого оно довольно быстро исчерпывает свой ресурс. Поэтому его меняют.

Так, появился магнитно-резонансный томограф, который умеет исследовать миокард. Такого вида МРТ в регионе больше нигде нет.

Ранее стало известно, что сеть женских консультаций обновят в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Модернизация#Оборудование#Клиническая больница
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