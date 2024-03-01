Более 1 млрд рублей вложили в Ростовскую областную клиническую больницу

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
С 2019 года в учреждении запустили около 770 единиц оборудования. Вместо отработавшей свой срок техники появились современные аппараты, а в палатах установили медицинские функциональные кровати.
Удалось полностью модернизировать кардиохирургический центр, куда приезжают пациенты со всего региона. А в региональном сосудистом центре появились инновационные приборы и тренажеры для восстановления.
Переоснащение затронуло и другие отделения больницы. Сейчас в учреждении оборудование работает с запредельной нагрузкой, из-за этого оно довольно быстро исчерпывает свой ресурс. Поэтому его меняют.
Так, появился магнитно-резонансный томограф, который умеет исследовать миокард. Такого вида МРТ в регионе больше нигде нет.
Ранее стало известно, что сеть женских консультаций обновят в Ростовской области.