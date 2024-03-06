Собаку и женщину в Ростове поймали на торговле паленой водкой

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В магазин нагрянули полиция и активисты. Торговая точка славилась продажей мимо кассы паленой водки. Опасный алкоголь продавали всем желающим.
Полиция изъяла контрафактный алкоголь в пластиковой таре. Пока что хозяйке магазина выписан штраф. Однако если экспертиза выявит, что водка была опасна для жизни, ей грозит возбуждение уголовного дела.
SHOT опубликовал фото хозяйки магазина вместе с ее псом, который также постоянно «работал» в торговой точке.
Официальная информация о проверке в магазине будет уточняться.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области чаще других обращаются к наркологам.