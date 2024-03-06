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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Владелицу магазина в Ростове подозревают в продаже опасного алкоголя

Собаку и женщину в Ростове поймали на торговле паленой водкой

6 марта 2024, 16:03
Фото: 1MI
Владелицу магазина в Ростове подозревают в продаже опасного алкоголя
Владелицу магазина в Ростове подозревают в продаже опасного алкоголя, сообщает SHOT.

В магазин нагрянули полиция и активисты. Торговая точка славилась продажей мимо кассы паленой водки. Опасный алкоголь продавали всем желающим.

Полиция изъяла контрафактный алкоголь в пластиковой таре. Пока что хозяйке магазина выписан штраф. Однако если экспертиза выявит, что водка была опасна для жизни, ей грозит возбуждение уголовного дела.

SHOT опубликовал фото хозяйки магазина вместе с ее псом, который также постоянно «работал» в торговой точке.

Собаку и женщину в Ростове поймали на торговле паленой водкойСобаку и женщину в Ростове поймали на торговле паленой водкой
Собаку и женщину в Ростове поймали на торговле паленой водкой
Фото: Telegram-канал SHOT Проверка

Официальная информация о проверке в магазине будет уточняться.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области чаще других обращаются к наркологам.

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