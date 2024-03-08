Ростовская область может остаться без телевидения из-за Солнца

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В период с 11 по 17 марта могут возникнуть временные отключения из-за солнечной интерференции, вызванной смешением солнечного излучения с радиосигналами от спутника.
Продолжительность прерывания каналов ожидается до пяти минут.
Ранее сообщалось, что радио и телевизор были включены в список предметов первой необходимости. Однако жители региона чаще получают уведомления о чрезвычайных ситуациях через SMS-рассылку. Подробнее о данной теме вы можете узнать, перейдя по ссылке.
Ранее стало известно, что скорость снижения цен на персональные компьютеры замедлилась, в то время как цены на телевизоры начали расти быстрее.