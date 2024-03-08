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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Ростовская область может остаться без телевидения из-за Солнца

Ростовская область может остаться без телевидения из-за Солнца

8 марта 2024, 06:18
Фото: 1MI
Согласно информации от Российской телевизионной и радиовещательной сети, в Ростовской области возможны временные прерывания телерадиосигнала до 17 марта.

В период с 11 по 17 марта могут возникнуть временные отключения из-за солнечной интерференции, вызванной смешением солнечного излучения с радиосигналами от спутника.

Продолжительность прерывания каналов ожидается до пяти минут.

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Ранее сообщалось, что радио и телевизор были включены в список предметов первой необходимости. Однако жители региона чаще получают уведомления о чрезвычайных ситуациях через SMS-рассылку. Подробнее о данной теме вы можете узнать, перейдя по ссылке.

Ранее стало известно, что скорость снижения цен на персональные компьютеры замедлилась, в то время как цены на телевизоры начали расти быстрее.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Солнце#Чрезвычайная ситуация#Телевидение
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