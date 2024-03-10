Полиция ищет разместивших радужные флаги между могилами Аллеи Героев в Ростове

Однако, donnews сообщает, что речь идет о флагах, выкрашенных в цвета радуги, которые неизвестные разместили между могилами на Аллее Героев на Северном кладбище. Флаги считаются символом признанного экстремистским и запрещенным в РФ ЛГБТ-сообщества.