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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:50

Полиция начала проверку из-за запрещенной символики на Аллее героев в Ростове

Полиция ищет разместивших радужные флаги между могилами Аллеи Героев в Ростове

10 марта 2024, 09:39
Фото: 1MI
Полиция начала проверку из-за запрещенной символики на Аллее героев в Ростове

Полиция ищет разместивших запрещенную символику на Аллее Героев в Ростове

Правоохранительные органы ищут неизвестных оставивших предметы с запрещенной символикой на муниципальном объекте В Ростове-на-Дону, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Расследованием инцидента с размещением на кладбище «запрещенной символики» занимается Отдел полиции №1 ростовского управления МВД. Полицейские организовали проверку по факту случившегося и ищут виновных. По результатам проверки в МВД обещают принять решение «в соответствии с законодательством».

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В пресс-службе полиции не стали прямо подтверждать или уточнять, о какой именно запрещенной символике шла речь.

Однако, donnews сообщает, что речь идет о флагах, выкрашенных в цвета радуги, которые неизвестные разместили между могилами на Аллее Героев на Северном кладбище. Флаги считаются символом признанного экстремистским и запрещенным в РФ ЛГБТ-сообщества.

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