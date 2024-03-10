Полиция ищет разместивших радужные флаги между могилами Аллеи Героев в Ростове

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Расследованием инцидента с размещением на кладбище «запрещенной символики» занимается Отдел полиции №1 ростовского управления МВД. Полицейские организовали проверку по факту случившегося и ищут виновных. По результатам проверки в МВД обещают принять решение «в соответствии с законодательством».
В пресс-службе полиции не стали прямо подтверждать или уточнять, о какой именно запрещенной символике шла речь.
Однако, donnews сообщает, что речь идет о флагах, выкрашенных в цвета радуги, которые неизвестные разместили между могилами на Аллее Героев на Северном кладбище. Флаги считаются символом признанного экстремистским и запрещенным в РФ ЛГБТ-сообщества.
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