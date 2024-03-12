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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 08:58

Обыски начались в Ростовводоканале 12 марта

Обыски начались в Ростовводоканале 12 марта

12 марта 2024, 08:56
Фото: Ростовводоканал
Обыски начались в Ростовводоканале 12 марта
Силовики пришли с обысками в здание Ростовводоканала во вторник, 12 марта, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, силовики пришли с самого утра в здание на улице Максима Горького. Говорится, что они якобы провели беседу с топ-менеджером Германом Вишневским.

«После этого гендиректор Евгений Юркин повел правоохранителей по разным отделам», — уточняет канал.

Обыски прошли в районном отделе полиции в Ростовской области
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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Что стало причиной обысков, не раскрывается.

Ранее стало известно, экс-гендиректор компании Михаил Поркшеев хочет вернуться обратно на свою должность после скандала. Сам он оказался под следствием по делу о превышении полномочий.

А до этого Герман Вишневский обвинил Поркшеева в финансовых махинациях на пять миллионов рублей.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовводоканал#Обыски#Силовики#Происшествия
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