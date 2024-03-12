Обыски начались в Ростовводоканале 12 марта

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
По информации канала, силовики пришли с самого утра в здание на улице Максима Горького. Говорится, что они якобы провели беседу с топ-менеджером Германом Вишневским.
«После этого гендиректор Евгений Юркин повел правоохранителей по разным отделам», — уточняет канал.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Что стало причиной обысков, не раскрывается.
Ранее стало известно, экс-гендиректор компании Михаил Поркшеев хочет вернуться обратно на свою должность после скандала. Сам он оказался под следствием по делу о превышении полномочий.
А до этого Герман Вишневский обвинил Поркшеева в финансовых махинациях на пять миллионов рублей.