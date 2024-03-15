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Блины в Ростовской области оказались одни из самых дешевых в ЮВО

Блины в Ростовской области оказались одни из самых дешевых в ЮВО

15 марта 2024, 05:17
Фото: 1MI
В Ростовской области стоимость приготовления 40 блинов составляет 112,4 рубля, пишет Центр стратегических разработок.

В регионе оказались одни из самых дешевых блинов. Они дороже в Калмыкии, Крыму и Севастополе.

Кроме того, более высокая стоимость оказалась на Кубани — 116 рублей. Но дешевле блины в Адыгее и Волгоградской области.

Диетолог поделилась рецептами полезных блинов
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Ингредиенты для приготовления: пшеничная мука, молоко, 4 яйца, сахар, соль, масло и вода.

В среднем в стране приготовить блины можно за 114 рублей. Самая низкая цена в ПФО — 103 рубля, а самая высокая — в ДФО, где это будет стоить 146 рублей.

Ранее масштабные праздничные мероприятия в честь Масленицы отменили в донском регионе.

До этого шеф-повар на Дону создал подборку рецептов блинов на Масленицу.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Блины
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