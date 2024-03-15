Блины в Ростовской области оказались одни из самых дешевых в ЮВО

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В регионе оказались одни из самых дешевых блинов. Они дороже в Калмыкии, Крыму и Севастополе.
Кроме того, более высокая стоимость оказалась на Кубани — 116 рублей. Но дешевле блины в Адыгее и Волгоградской области.
Ингредиенты для приготовления: пшеничная мука, молоко, 4 яйца, сахар, соль, масло и вода.
В среднем в стране приготовить блины можно за 114 рублей. Самая низкая цена в ПФО — 103 рубля, а самая высокая — в ДФО, где это будет стоить 146 рублей.
Ранее масштабные праздничные мероприятия в честь Масленицы отменили в донском регионе.
До этого шеф-повар на Дону создал подборку рецептов блинов на Масленицу.