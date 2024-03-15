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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Уголовное дело на жителя Ростовской области за попытку сорвать выборы

Уголовное дело на жителя Ростовской области за попытку сорвать выборы

15 марта 2024, 11:33
Фото: Правительство Ростовской области
Уголовное дело на жителя Ростовской области за попытку сорвать выборы

Уголовное дело завели на жителя Ростовской области за порчу бюллетеней

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении жителя Азовского района, который залил жидкостью бюллетени, сообщили в региональном УСКР.

Подозреваемым оказался 61-летний мужчина, который пришел на избирательный участок и совершил преступление. Он вылил в урну для бюллетеней зеленую жидкость.

«Подозреваемый задержан, выполняются необходимые следственные действия», — уточнили в Следкоме.

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Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Дело возбудили по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий.

Добавим, что выборы продлятся в течение трех дней — до 17 марта. Всего в регионе доступны более двух тысяч избирательных участков.

Ранее в донской столице распространяли фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Бюллетени#Происшествия
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