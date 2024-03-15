Уголовное дело на жителя Ростовской области за попытку сорвать выборы

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Подозреваемым оказался 61-летний мужчина, который пришел на избирательный участок и совершил преступление. Он вылил в урну для бюллетеней зеленую жидкость.
«Подозреваемый задержан, выполняются необходимые следственные действия», — уточнили в Следкоме.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Дело возбудили по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий.
Добавим, что выборы продлятся в течение трех дней — до 17 марта. Всего в регионе доступны более двух тысяч избирательных участков.
Ранее в донской столице распространяли фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах.