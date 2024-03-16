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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Александр Ищенко проголосовал за будущее России

Александр Ищенко проголосовал за будущее России

16 марта 2024, 12:02
Фото: Заксобрание РО
Александр Ищенко проголосовал за будущее России
Сегодня в голосовании по выборам президента Российской Федерации принял участие председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. Спикер донского парламента проголосовал на своем избирательном участке в поселке Рассвет Аксайского района.

По словам парламентария на избирательном участке было многолюдно. Очевидно, что каждый человек, любящий Родину, связывающий с родной страной свои надежды, жизнь свою и своих близких, принимает участие в выборах.

— Сегодня важнейший день — проходят выборы главы нашего государства. Исторически для России лидер страны, ее руководитель — это человек, который ведет и общество, и государство по пути развития, по пути сохранения государственности, суверенитета. И очевидно, что от выбора жителей нашей страны зависит то, как будет развиваться Россия не только в ближайшие шесть лет, но и в очень длительной перспективе. В этот день жители страны проявляют единство, сплоченность, — пояснил Александр Ищенко.

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Председатель донского парламента добавил, что предварительные результаты явки избирателей в регионе демонстрируют подход абсолютного большинства жителей. Люди понимают, что от лидера зависит многое, если не все. Ведь исторически для судьбы России роль главы государства определяющая.

— По итогам вчерашнего дня явка очень высокая, сегодня вы видите, что на избирательных участках возникают очереди. Это значит, что жители донской земли вместе со всей Россией определяют будущее нашей страны. Уверен, это будущее будет суверенное, ориентированное на наши традиционные ценности. Самое главное, это будущее позволит достойно жить нынешним и будущим поколениям, а значит у нашей страны все лучшее впереди, — рассказал спикер донского парламента.

Напомним, голосование на избирательных участках по выборам Президента РФ проходит в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

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