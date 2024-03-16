Александр Ищенко проголосовал за будущее России

— Сегодня важнейший день — проходят выборы главы нашего государства. Исторически для России лидер страны, ее руководитель — это человек, который ведет и общество, и государство по пути развития, по пути сохранения государственности, суверенитета. И очевидно, что от выбора жителей нашей страны зависит то, как будет развиваться Россия не только в ближайшие шесть лет, но и в очень длительной перспективе. В этот день жители страны проявляют единство, сплоченность, — пояснил Александр Ищенко.