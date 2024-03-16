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В Таганроге задержали преступника, который 20 лет скрывался от приговора суда

В Таганроге задержали преступника, который 20 лет скрывался от приговора суда

16 марта 2024, 06:46
Фото: 1MI
В Ростовской области удалось задержать мужчину, который 20 лет числился в федеральном розыске, сообщает региональное УФСИН.

Еще в 2004 году фигурант совершил несколько разбоев и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина на оглашение приговора решил не приходить, из-за чего его объявили в розыск.

Таганрогский городской суд в 2007 году заочно приговорил фигуранта к шести годам заключения. В 2017 году появились сведения, что он может быть в колонии, но информация оказалась ложной.

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Задержать 48-летнего мужчину удалось в марте 2024 года, после чего его отправили в СИЗО.

Читайте также о том, как другой мужчина скрывался от правосудия 24 года после убийства в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Происшествия#Приговор суда#Федеральный розыск
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