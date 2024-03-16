В Таганроге задержали преступника, который 20 лет скрывался от приговора суда

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Еще в 2004 году фигурант совершил несколько разбоев и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина на оглашение приговора решил не приходить, из-за чего его объявили в розыск.
Таганрогский городской суд в 2007 году заочно приговорил фигуранта к шести годам заключения. В 2017 году появились сведения, что он может быть в колонии, но информация оказалась ложной.
Задержать 48-летнего мужчину удалось в марте 2024 года, после чего его отправили в СИЗО.
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