Колесо обозрения и аттракционы запустят в парке «Лога» в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Сын основателя парка Евгений Кушнаренко рассказал «РБК Ростов», что к началу туристического сезона Парк «Лога» в хуторе Старая Станица планирует открыть гостиничный комплекс и свой парк аттракционов.
Новый комплекс на 45 номеров, названный «Плаза-Центр», включает отдельный корпус и небольшие коттеджи с 1-2 номерами в каждом. Строительство комплекса находится в завершающей стадии, в настоящее время ведутся работы по отделке.
В текущем году в парке будут запущены примерно пять новых аттракционов, включая колесо обозрения высотой 35 метров.
В будущем возможно создание тюбинга, но работа над проектом пока не начиналась.
Ранее стало известно, что на территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого».