rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Еще одно колесо обозрения появится в Ростовской области

Колесо обозрения и аттракционы запустят в парке «Лога» в Ростовской области

19 марта 2024, 06:54
Фото: Pxhere
Еще одно колесо обозрения появится в Ростовской области
В Ростовской области в Парке «Лога» планируется запустить колесо обозрения, пишут СМИ.

Сын основателя парка Евгений Кушнаренко рассказал «РБК Ростов», что к началу туристического сезона Парк «Лога» в хуторе Старая Станица планирует открыть гостиничный комплекс и свой парк аттракционов.

Новый комплекс на 45 номеров, названный «Плаза-Центр», включает отдельный корпус и небольшие коттеджи с 1-2 номерами в каждом. Строительство комплекса находится в завершающей стадии, в настоящее время ведутся работы по отделке.

На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»
Узнать подробнее

В текущем году в парке будут запущены примерно пять новых аттракционов, включая колесо обозрения высотой 35 метров.

В будущем возможно создание тюбинга, но работа над проектом пока не начиналась.

Ранее стало известно, что на территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого».

Читайте также:
«Построим семиуровневые дороги»: каким будет Ростов в 2124 годуНа территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»Госэкспертиза разрешила построить дорогу на Орбитальной в Ростове
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Парк#Колесо обозрения#Туристический сезон
Подпишитесь
В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки
Вчера, 17:10
Работу охранников правительства Ростовской области оценили в 426 рублей в час
Сегодня, 07:55
Глава села попала в реанимацию после страшного ДТП в Ростовской области
Сегодня, 07:48
Квадратный метр в новостройках Ростова превысил 135 тысяч рублей
Сегодня, 07:44
В Ростове-на-Дону рассказали, как будут называться улицы в старом аэропорту
Сегодня, 05:07
Фотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской области
Вчера, 17:32